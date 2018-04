Resumen de Temporada 2018: Channing Frye

Resumen de temporada

Tras pasar gran parte de las últimas tres temporadas en Cleveland, Channing Frye llegó a L.A. tras un canje en la fecha límite de cambios.

Jugando para su ex compañero colegial (Luke Walton), Frye encajó rápidamente en la cultura del equipo, constantemente bromeando con los jugadores jóvenes tanto en persona como en las redes sociales.

Desafortunadamente para Frye, él no tuvo mucho tiempo para conectarse con ellos en la cancha. Una apendectomía de emergencia lo marginó durante gran parte de su paso con los laguneros, y solamente pudo disputar nueve juegos con la camiseta púrpura y dorada.

El veterano de 11 temporadas promedió 16.7 minutos con los Lakers, anotando 5.8 puntos y capturando 2.8 rebotes, disparando 46.5 por ciento en tiros de cancha.

Numeritos

1.53: Los puntos anotados por Frye por posesión disparando con los pies plantados. Aunque en una muestra pequeña (10/18), él fue un tirador letal.

17: Los juegos que se perdió tras la apendectomía.

19: Puntos anotados contra San Antonio el 4 de abril. Frye disparó 8/9 de cancha en el triunfo sobre los Spurs.

Channing Frye had himself a night as he poured in 19 points in 26 minutes off the bench in tonight's #LakersWin pic.twitter.com/cCA6huOcsB

Lo que se viene

Frye es agente libre sin restricciones esta temporada y planea ser paciente en la selección de su nuevo equipo.

A sus 34 años él sabe que es el tipo de jugador reservado para un puesto de relevo a esta altura de su carrera. Sin embargo, sus atributos como interno tirador tienen gran valor en la NBA moderna.

Year 13 done. It has been full of crazy ups n downs, but i couldn’t have been happier to have had the honor of being a Laker!