Temporada baja: Ingram, Kuzma, Tanter y scouting europeo

EL SEGUNDO – La primera semana de la temporada baja no pasó sin novedades en el mundo Lakers.

Lo más significativo ha sido el viaje de gran parte de la cúpula ejecutiva a Europa, donde están viendo jugadores de cara al Draft del próximo 21 de junio.

Vale recordar que los Lakers cuentan con las selecciones No. 25 (adquirida en el canje con Cleveland en febrero) y No. 47 (ex propiedad de Denver, adquirida en el canje de José Calderón en el verano de 2016).

De esta forma, el gerente general Rob Pelinka y su asistente Jesse Buss se unieron en el viejo continente al scout español Antonio Maceiras y al turco Can Pelister.

Francia fue una de las primeras visitas, con paradas en Mónaco y Paris. La siguiente fue Atenas (Grecia), donde presenciaron el encuentro de Euroliga entre Panathinaikos y Real Madrid.

Rob Pelinka & el asistente al gerente general Jesse Buss fueron al Partenón en su visita a Atenas para seguir el juego Panathinaikos vs Real Madrid.

También hubo pasos por España, entre ellos Valladolid (para un Valladolid-Barcelona B de la LEB Oro) y una visita de Pelister al Fenerbahce-Baskonia de los cuartos de final de la Euroliga.

El sábado fue el turno de Belgrado, donde visitaron el estadio Aleksandr Nikolic Hall para presenciar el juego entre Estrella Roja y Mega Leks.

UNA TEMPORADA MÁS DE LT

Esta semana se anunció que Lawrence Tanter, la voz del estadio en STAPLES Center en los juegos de los Lakers, regresará en 2018-19 para su temporada No. 36.

Estamos felices de anunciar que el legendario Lawrence Tanter regresará en 2018-19 para su temporada No. 36 consecutiva como la voz del estadio de los Lakers.

Tanter se perdió dos partidos en el tramo final de la temporada, cortando una racha de más de 800 juegos consecutivos. El locutor estuvo presente sin falta durante más de dos décadas.

KUZMA CON BARON DAVIS

El novato de los Lakers, tras una temporada exitosa en la que lideró al equipo en goleo con 16.1 puntos por noche, charló con Baron Davis sobre su vida dentro y fuera de la cancha.

ANDRE INGRAM SIGUE DE GIRA

La historia de Andre Ingram y su debut en la NBA a los 32 años causó furor.

El escolta visitó a Kevin Garnett en su programa KG Area 21 y se divirtió junto a una leyenda de la liga.