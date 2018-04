Resumen de Temporada 2018: Kyle Kuzma

Resumen de temporada

Ha pasado mucho tiempo desde que un novato de los Lakers llegó a la liga con la preparación y habilidad de Kyle Kuzma.

El ala-pivot de 22 años terminó segundo entre novatos en anotación (16.1 puntos) y triples (2.1), promediando además 6.3 rebotes y disparando 36.6 por ciento en triples.

Sin embargo, sus actuaciones fueron mucho más allá de los números.

Ya armado con un paso europeo en transición, un tiro de base con mano de seda y mucho más, Kuzma terminó en un triple empate en el líder de goleo de los Lakers (junto a Julius Randle y Brandon Ingram).

Third game in a row that Kyle Kuzma has broken out the baseline fadeaway.

Smooth stuff from the rookie.





Sin dudas, su marca registrada ha sido un gancho celestial, al que recurrió a menudo a la carrera. Kuzma disparó 56.6 por ciento en ganchos este año – la tercera mejor marca de la liga.

Él también terminó tercero en puntos por posesión en aclarados (1.12, mínimo de 50 tiros), solo por detrás de estrellas como James Harden (1.22) y Kyle Lowry (1.15).

Kuzma — quien terminó la temporada lidiando con esguinces en ambos tobillos – también mostró flexibilidad posicional, pasando gran parte de la temporada como ala-pivot antes de cerrar la campaña como alero cuando las lesiones de sus compañeros lo requirieron tras el receso.

Lakers closed out the Grizzlies by having Kyle Kuzma work out of pick-and-rolls — a unique opportunity for a rookie power forward.



This included the dagger, when he got the switch he wanted and rose up for the game-sealing 3-pointer.





Numeritos

4: Partidos de 30 puntos o más de Kuzma, quien anotó 38 con siete triples en la victoria ante Houston el 20 de diciembre.

26: Los jugadores seleccionados delante suyo en el Draft 2017.

159: Los triples encestados por Kuzma, igualando a Rudy Fernández para la cuarta mayor cantidad de un novato en la historia de la NBA.

On a night when he hit seven 3-pointers, Kyle Kuzma's most impressive shot may have been this baseline fadeaway against the double-team.

28 games into his career, Kuz goes off for 38 points.





Lo que se viene

Kuzma superó las expectativas de todos en su temporada de novato, inclusive las suyas.

Sin embargo, la gerencia le advirtió de no dormirse en sus laureles, y él contó en su entrevista de salida que “no quieren que sea promedio, quieren que sea un gran jugador, y yo también”.

En cuanto al verano, sus planes incluyen refinar su arsenal al trabajar en áreas típicamente designadas para los guardias, como disparar saliendo de cortinas y el manejo de la bola en el pick and roll.

En cuanto a la posibilidad de sumar agentes libres de contrato máximo este verano, Kuzma dijo que les daría la bienvenida, pero que como equipo, específicamente el núcleo joven, no dependerán de ellos.

“Nosotros queremos ser esos grandes jugadores de contrato máximo”, dijo.

Laker fans thank you for helping us have an awesome year! Year 1 of many in the books. The Show is back .....