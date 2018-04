Resumen de Temporada 2018: Isaiah Thomas

Resumen de temporada

Esta fue una ardua temporada para Isaiah Thomas, quien no debutó hasta enero debido a una lesión en la cadera derecha, y luego fue canjeado desde Cleveland un mes más tarde.

La lesión le restó a Thomas gran parte de su explosividad, y él reconoció que no pudo sentirse al 100 por ciento durante sus 17 juegos con los Lakers – un paso que terminó con el yendo al quirófano a operarse la cadera tres semanas antes del final de la campaña.

Durante su corto paso, él cumplió un rol necesario para los Lakers, haciendo las veces del armador de la segunda unidad.

While Isaiah Thomas said his hip isn't at 100% health and that he doesn't have "all the power and explosiveness" he did last year, he flashed a bit of his trademark gear-shifting style in Dallas.



: https://t.co/baRR8QOkAX pic.twitter.com/lN9Fyuw3Mv — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) February 12, 2018

Thomas promedió 15.6 puntos y 5.0 asistencias con los laguneros, aunque disparando 38.3 por ciento en tiros de cancha y 32.7 en triples.

Él mostró la capacidad para penetrar defensas y atraer marcas antes de distribuir a tiradores y aquellos que cortaban al canasto.

De esa forma, él fue capaz de darle un salto de calidad a la banca cuando las ausencias de Brandon Ingram y Lonzo Ball dejaron a los Lakers diezmados.

Brook Lopez (27 pts) had a huge game last night, and a lot of that stemmed from his two-man game with Isaiah Thomas.



IT constantly penetrated the defense, drew the attention of Lopez's man and dished to Brook for an open bucket.



: https://t.co/sAJUjbekQl pic.twitter.com/VQqUJFAtWk — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) March 8, 2018

Numeritos

29: Los puntos anotados en la victoria ante Miami el 1 de marzo. Thomas llegó a su mejor marca de la temporada tras encestar seis triples, además de repartir seis asistencias.

109.7: La eficiencia defensiva (en una muestra pequeña) de Thomas, que fue la peor del equipo.

109.8: Su eficiencia ofensiva, que además fue la mejor del equipo. Su presencia en la cancha resultó ser positiva desde el punto de vista estadístico.

Isaiah Thomas' three triples to start the fourth quarter? All off screens from Ivica Zubac.



They've developed a nice two-man game, with Thomas accounting for 15 pts and 3 ast off Zubac screens last night.



: https://t.co/O865M1s7Lu pic.twitter.com/FVKjgUFL9A — Joey Ramirez (@JoeyARamirez) March 2, 2018

Lo que se viene

La agencia libre de Thomas será una de las más impredecibles para un jugador en la memoria reciente.

Hace apenas un año, él parecía encaminarse a un contrato máximo tras terminar tercero en goleo en la NBA en puntos (28.9) en una temporada de calibre de JMV con Boston. Sin embargo, la lesión en la cadera ha creado mucha incertidumbre de cara al verano.

Se espera que la recuperación de la cirugía (exitosa) lo mantenga fuera hasta julio.