Resumen de Temporada 2018: Kentavious Caldwell-Pope

Resumen de temporada

Kentavious Caldwell-Pope ofreció el tiro y defensa que se esperaba de su parte cuando los Lakers lo firmaron a un vínculo de una temporada.

Él disparó 42.6 por ciento en tiros de cancha y 38.3 por ciento en triples – siendo ambas las mejores marcas de su carrera – y fue uno de los mejores jugadores de los Lakers tras el Juego de Estrellas.

Durante la parte final de la temporada, él disparó 42.3 por ciento en triples (63/149), en la que fue la quinta mejor marca de la NBA entre aquellos que intentaron al menos 125 triples.

Nice play to create an open look for the hot hand.



Lakers have KCP create confusion by screening the man guarding the inbounds pass.



Two guys follow Randle into the paint and Lopez sets a screen to seal a wide-open look for KCP’s 4th trey of the quarter. pic.twitter.com/6tNLhBlidi