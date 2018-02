Isaiah Thomas: Complemento ideal para Lonzo Ball, Lakers

EL SEGUNDO – Lakers necesitaban a un jugador como Isaiah Thomas.

Al menos así lo dieron a entender Magic Johnson, Rob Pelinka, y Luke Walton tras procesar el canje con Cleveland, en el que la ex figura de los Boston Celtics llegó junto a Channing Frye y una selección de primera ronda a cambio de Jordan Clarkson y Larry Nance, Jr.

Tanto el Presidente de Operaciones de Baloncesto como el gerente general explicaron las diferentes motivaciones para realizar el trato con los Cavaliers, y una de ellas era la necesidad de reconfigurar una nómina un tanto huérfana de francotiradores y generadores de juego, sobre todo ante la lesión de Lonzo Ball.

“En este momento Zo está lastimado y necesitamos un base, especialmente con ese tipo de experiencia”, dijo Johnson. “El hecho de que pueda anotar y pasar, queremos tenerlo aquí rápido porque por más que Zo esté día a día no sabemos cuando va a regresar, y necesitamos a alguien que lidere nuestras tropas. Brandon (Ingram) ha hecho un trabajo fabuloso pero tenemos que tener a otro tipo aquí, y por eso IT era importante para nosotros al hacer este canje”.

Walton no ve la hora de contar con él. El jugador estará con el equipo el sábado para el partido en Dallas.

“Es un gran jugador”, aseguró el entrenador. “Todavía está regresando de una lesión, pero creo que cuanto más tiempo tenga en la cancha, su juego va a continuar mejorando. Obviamente ha demostrado, ha sido un All-Star en este liga antes, puede disparar, saber cómo ganar. Estoy emocionado de traerlo aquí”.

En el seno de los Lakers aclararon que más allá del rol que le toque cumplir, Thomas será una pieza importante.

“El baloncesto se trata de tener a buenos jugadores en la cancha”, agregó Walton. “Realmente nunca me importa qué posición jueguen. Tenemos a Brandon Ingram jugando de base en este momento y haciendo un gran trabajo así que definitivamente habrá momentos en los que jugarán juntos (con Ball)”.

Allí precisamente está la arista más interesante, una vez que el producto de Chino Hills esté en condiciones de regresar a las canchas.

“Lo que hay que darse cuenta con Isaiah Thomas y Lonzo Ball es que pueden jugar juntos”, explicó Pelinka. “Lonzo mide 6’6 con brazos largos y es uno de los bases defensivos elite de la liga, así que puede marcar (bases, escoltas, aleros). Creo que habrá puntos en los partidos en los que jugarán muchos minutos juntos”.

Thomas, en su séptima temporada, tiene experiencia de sobra como para apadrinar a Ball.

“También un veterano que pueda ayudar a Lonzo…no teníamos a nadie que le enseñara nada a Lonzo”, dijo Johnson. “Ojalá IT pueda venir y ayudar con eso”.

En una jornada agridulce por las partidas de Clarkson y Nance, Jr., los Lakers se posicionaron mejor ahora y de cara al futuro.

De menor importancia es si Thomas forma parte o no del quinteto titular. Johnson agregó que en la NBA lo principal es tener minutos, y que los Lakers lo adquirieron para darle un papel protagónico.

“Lonzo es nuestro armador titular”, aclaró la leyenda lagunera. “Eso no ha cambiado. Es un joven que nos da tantas opciones diferentes con lo que puede hacer, pero también valoramos lo que IT le trae a este equipo. Creo que nos puede dar algo de ese caudal anotador que se fue con Jordan (Clarkson)”.

Walton cree que no tendrá problemas en integrarlo, y que las rotaciones dependerán de quién tenga química con quién.

“Eso toma tiempo”, observó. “Quizás Isaiah y Julius (Randle) desarrollan un fantástico (juego de pick and roll)…nunca sabes”.

El entrenador de los Lakers está convencido que su estilo de juego es atractivo para cualquier jugador.

“Jugamos de cierta forma”, recalcó. “Nos rendimos cuentas entre todos, y no puedo pedirle a los jugadores que lo hagan si no voy a sacar a los que no estén jugando así. Es un poquito más fácil hacerlo cuando estamos ganando juegos, y eso es bueno, pero no veo que los jugadores nuevos tengan un problema con eso. Jugamos un estilo divertido de baloncesto. Competimos, corremos, jugamos rápido. Para ellos dos, de la manera que disparan, si están abiertos les diré que tiren, siempre. No me imagino que tengan un problema con la manera que jugamos”.