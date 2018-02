Lakers adquieren a Thomas, Frye desde los Cavaliers

EL SEGUNDO – Los Lakers adquirieron al base Isaiah Thomas, al pivot Channing Frye y una selección protegida top-3 del Draft 2018 por parte de los Cleveland Cavaliers a cambio del escolta Jordan Clarkson y el ala-pivot Larry Nance, Jr., según anunció hoy el gerente general Rob Pelinka.

Thomas disputó 15 juegos (14 como titular) con Cleveland esta temporada, promediando 14.7 puntos, 4.5 asistencias y 2.1 rebotes en 27.1 minutos. El dos veces elegido al Juego de Estrellas (2015-17) tiene promedios en su carrera de 19.0 puntos (44.1 por ciento en tiros de cancha), 5.1 asistencias, 2.6 rebotes y 1.0 robo en 456 juegos en su carrera (323 como titular). En la temporada 2016-17, Thomas fue elegido al Segundo Equipo de la NBA tras promediar 28.9 puntos (marca más alta de su carrera) y disparar 46.3 por ciento en tiros de cancha.

Elegido con el No. 8 por los New York Knicks en 2005, Frye ha disputado 845 juegos en su carrera (439 como titular) con New York, Portland, Phoenix, Orlando y Cleveland, con promedios de 9.0 puntos (44.2 por ciento en tiros de cancha, 38.7 en triples), 4.6 rebotes y 1.0 asistencia por partido. Frye, campeón de la NBA en 2016 disputó 44 juegos (uno como titular) este año con los Cavaliers, promediando 4.8 puntos (49.7 por ciento de cancha) y 2.5 rebotes en 12.4 minutos.

Clarkson disputó 273 juegos (138 como titular) con los Lakers, promediando 14.3 puntos, 3.3 rebotes, 2.9 asistencias y 1.0 robo en 28.1 minutos. Elegido con el No. 27 por los Lakers en 2015, Nance, Jr. disputó 168 juegos (46 como titular) y promedió 6.9 puntos, 5.7 rebotes, 1.2 asistencias y 1.2 robos en 21.6 minutos.