Kuzma, Lakers logran una victoria clásica ante los Celtics

LOS ÁNGELES – Sufrir para gozar, versión clásico de la NBA.

En un partido para el infarto, que tuvo a 18,997 almas de pie en STAPLES Center durante gran parte de la segunda mitad, los Lakers derrotaron a los Boston Celtics y sumaron su sexto halago consecutivo en condición de local.

En el marco de la Noche del Dr. Buss, los dirigidos por Luke Walton superaron una serie de adversidades – algunas autogeneradas – pero se apegaron a una defensa que volvió a aparecer en los momentos más importantes.

Abajo por ocho puntos llegando al entretiempo, el mensaje del entrenador de los angelinos hacia sus dirigidos fue explícito:

“Ahora mismo es momento de tomar una decisión”, les avisó Walton. “¿Estamos satisfechos con ganar cinco partidos seguidos en casa, o vamos a realmente plantarnos, salir y realmente luchar y ver si no podemos divertirnos un poco y llegar a seis seguidas?’ Estoy contento que hayamos elegido la segunda opción de las dos, porque en la segunda mitad realmente nos metimos a la pelea”.

Un parcial de 12-3 para arrancar el tercer cuarto puso a los Lakers de vuelta en ventaja, con los cinco jugadores en cancha aportando al goleo. El desarrollo del resto de la noche sería una batalla de golpe por golpe, con un sinfín de cambios de liderato y con ambos equipos brillando de la mano de sus goleadores.

Fue así que Kyle Kuzma se midió mano a mano contra Kyrie Irving, anotando 17 de sus 28 puntos en un cuarto periodo para el recuerdo – la mayor cosecha en un periodo para un jugador púrpura y dorado esta temporada. El ala-pivot también sumó su decimoquinto partido de 20 puntos o más en la temporada, algo que no hacía un novato en la franquicia desde que Eddie Jones también tuviera 15 en la temporada 1994-95.

“Sentía que cada vez que tocaba la pelota iba a tratar de anotar”, reconoció Kuzma. “Estaba en buen ritmo y fueron adentro”.

Kyle Kuzma caught fire in the fourth quarter where he scored 17 out of his 28 total points against Boston