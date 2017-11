10 realidades del presente de los Lakers

EL SEGUNDO – La victoria del viernes por la noche ante los Brooklyn Nets confirmó el buen comienzo de temporada de los Lakers.

El equipo dirigido por Luke Walton va encontrando más regularidad en lo colectivo, y algunas de sus figuras empiezan a mejorar su nivel, mostrando indicios de que la tendencia positiva podría extenderse.

Con marca de 4-5 previa al duelo dominical ante Memphis y con la primera gran gira de carretera a la vuelta de la esquina, estas son algunas de las situaciones que describen el momento que atraviesan los laguneros.

1 – LA DEFENSA, POR BUEN CAMINO

Los Lakers quedaron con la décima mejor defensa de la NBA tras la conclusión de los partidos del viernes, permitiendo 101.0 puntos por cada 100 posesiones, según NBA.com/Stats.

Además, sus oponentes disparan 33.0 por ciento en triples, la quinta peor marca de la NBA, según Basketball-Reference.com.

La ausencia de Larry Nance, Jr. durante las próximas 4-6 semanas por lesión seguramente tendrá un efecto en esta estadística, pero ante los Nets el equipo logró mantenerse firme. Las rotaciones de Walton serán importantes para mantenerse lejos del sótano.

Vale mencionar que lo han hecho con el sexto calendario más difícil de la NBA hasta la fecha.

2 – INGRAM SE ASIENTA

Tras un debut desilusionante ante los Clippers en la noche inaugural, Brandon Ingram va en ascenso.

El alero se muestra cada vez más agresivo yendo hacia el canasto, y los resultados le han dado también una cuota de confianza a su tiro de media y larga distancia.

Ingram promedia 14.8 puntos, 4.4 rebotes, 2.9 asistencias y 1.4 robos, disparando 45.1 por ciento de cancha y 38.9 en triples.

Sus porcentajes en toda la cancha han mejorado, pero vale remarcar su efectividad de media distancia. Ingram dispara 13/29 (44.8 por ciento) allí, comparado con el 37.2 de la temporada pasada. Nueve partidos es una muestra pequeña, pero este es el tipo de salto que se esperaba de él este año.

3 – DOMINIO EN LA PINTURA

Los Lakers anotaron 68 puntos en la pintura el viernes, su mejor marca de la temporada.

Esto es parte de una gran tendencia, ya que los Lakers lideran la NBA en puntos en la pintura con 56.7 por partido. Parte de eso se debe a que el equipo se ubica quinto en porcentaje de tiros entre 0-3 pies del canasto, con 70.6.

Los angelinos cuentan además con tres jugadores entre los mejores 40 de la NBA en puntos en la pintura: Kyle Kuzma (No. 22 con 9.3), Larry Nance, Jr. (No. 38, con 8.0) y Julius Randle (No. 39 con 8.0).

Los Lakers anotaron puntos en la pintura anoche y lideran la NBA en esta categoría con 56.7 puntos por juego.

4 – DESPERTÓ BROOK LOPEZ

Brook Lopez se vengó de su ex equipo con 34 puntos y 10 rebotes el viernes por la noche, incluyendo seis triples en su cuenta personal.

Eso llegó tras una gran actuación la noche anterior, en la que se despachó con 27 puntos en 9/15 de cancha ante los Portland Trail Blazers.

Lopez subió así a 35.9 por ciento en triples en la temporada, además de agregar 1.6 tapones y promediar 87.1 por ciento en la línea de tiros libres.

Brook Lopez fue el terror de la defensa de los Nets toda la noche gracias a su puntería exterior

5 – MEJOR MOVIMIENTO DE PELOTA

La llegada de Lonzo Ball está ayudando a que el mensaje de generosidad de Walton sea captado más rápido.

El equipo promedia 21.8 asistencias por cada 100 posesiones, la decimoséptima mejor marca en la NBA. Para poner en contexto, el equipo terminó No. 27 y No. 30 en las últimas dos temporadas en ese rubro.

Esa tendencia a dar el pase extra ha llevado a varias canastas vistosas en lo que va de la temporada, con algunos como Kentavious Caldwell-Pope (2.6 asistencias por juego) activando su dotes creativos.

6 – CLARKSON, OFENSIVA INSTANTÁNEA

Jordan Clarkson ha sido una de las piezas más consistentes del equipo.

En un rol similar al del año pasado, y con una segunda unidad con más espacio que encaja con su estilo de juego, el oriundo de San Antonio promedia 15.1 puntos y 3.0 asistencias por noche.

Además, JC ya dispara 37.0 por ciento en triples y está superando su producción de la temporada pasada pese a una merma en minutos del casi 50 por ciento (de 29.2 a 20.4 minutos por noche).

Los 136 puntos de @JordanClarksons son la mayor cantidad desde la banca esta temporada. JC promedia 15.1 pts por partido con 50% de cancha.

7 – LIMITANDO CONTRAGOLPES

Uno de los grandes problemas en defensa para los Lakers en los últimos años fueron los puntos permitidos en contragolpes.

Walton ha pregonado sobre este tema a lo largo de la temporada pasada y el último campamento, y finalmente se empiezan a ver algunos resultados.

Los Lakers permiten 12.0 puntos de contragolpe esta temporada, la vigésima mejor marca de la NBA según NBA.com/Stats. En los últimos dos años los laguneros habían permitido 16.2 (últimos) y 17.0 (penúltimos).

8 – KUZMA, EL NOVATO MARAVILLA

Noche tras noche, Kuzma sigue dejando boquiabiertos a todos.

“Juega duro todas las noches”, dijo Walton sobre el producto de Utah, quien se ha ganado el respeto del cuerpo técnico, compañeros, y la mayoría de los rivales que ya lo han enfrentado.

El novato promedia 15.7 puntos y 5.7 rebotes, disparando 56.3 por ciento en tiros de cancha y 33.3 en triples, números inesperados para una selección No. 27 del Draft.

9 – RITMO FRENÉTICO

En el verano Magic Johnson y Rob Pelinka dijeron que querían a un plantel en gran estado físico ya que los Lakers buscarían correr como nunca antes.

Los resultados se están plasmando en la cancha, ya que los Lakers promedian 105.6 posesiones por partido, la tercera marca más alta de la NBA según ESPN. Para poner en contexto, los Lakers tuvieron el sexto ritmo más alto la temporada pasada, con 100.8 por partido.

Pese a un leve aumento en pérdidas – de un 13.5 a un 15.0 por ciento de las posesiones terminan en pérdida este año comparado con el anterior – el TS% (true shooting) ha subido de 53.7 a 54.4 por ciento.

10 – LA HORA DE RANDLE

Randle estaba teniendo un muy buen comienzo de temporada, y la lesión de Nance, Jr. le abre la puerta para un rol más protagónico.

Los problemas de faltas lo limitaron ante Brooklyn, pero el ala-pivot aún promedia 10.8 puntos, 5.4 rebotes y una tapa en 18.8 minutos de juego. Su 62.5 por ciento en tiros de cancha lidera a todos los jugadores de los Lakers.

El texano ha brillado yendo hacia el canasto y también en defensa, donde ha hecho las veces de pivot en la segunda unidad con cierto éxito. Randle es solo uno de tres jugadores (con Ingram y Corey Brewer) con eficiencia neta en la temporada.