Calendario 2017-18 de Lakers: 5 duelos imperdibles

El calendario de la temporada 2017-18 de la NBA fue difundido de forma oficial esta semana.

Con un equipo lleno de intriga, con refuerzos de relieve y jóvenes prometedores, virtualmente todos los partidos del equipo de Luke Walton serán de gran interés.

Sin embargo, ciertos partidos tienen más peso que otros, al menos desde lo emotivo, ya sea por algún debut, una rivalidad o la presencia de algún equipo especial.

Estos son algunos de nuestros favoritos:

OCTUBRE 19 VS. LOS ANGELES CLIPPERS – STAPLES CENTER – LOCAL

La Noche Inaugural siempre es especial, pero esta tendrá muchos más condimentos de lo habitual.

Para comenzar, el partido marcará el debut oficial de Lonzo Ball con la camiseta de los Lakers en el mítico STAPLES Center, alcanzando el sueño de toda una vida.

Seguramente no entrará un alma más, y muchos querrán haber presenciado un momento que podría marcar un antes y un después en el rumbo de la franquicia.

Además, los Lakers presentarán oficialmente a sus grandes refuerzos – Kentavious Caldwell-Pope y Brook Lopez – además de la posibilidad de ver por primera vez a los demás miembros de la clase de 2017: Kyle Kuzma, Thomas Bryant, y Josh Hart.

NOVIEMBRE 15 VS. PHILADELPHIA 76ERS – STAPLES CENTER

El duelo no solo marcará el clásico enfrentamiento entre las selecciones No. 1 y No. 2 (Markelle Fultz vs. Lonzo Ball), sino que también podremos ver por primera vez el duelo que nos perdimos la temporada pasada.

Ben Simmons y Brandon Ingram compartirán cancha por primera vez en la NBA en este enfrentamiento entre dos de los mejores equipos jóvenes de la liga.

Para los visitantes, JJ Redick regresará a STAPLES Center. Por los locales, Lopez enfrentará a los Sixers por vez No. 29 en su carrera, igualando su mayor cantidad contra cualquier equipo NBA. Lopez promedia 17.6 puntos y 7.4 rebotes ante su ex oponente divisional.

NOVIEMBRE 29 vs. GOLDEN STATE WARRIORS – STAPLES CENTER

Esta será la primera visita del campeón defensor al STAPLES Center, un recinto en el que fueron sorprendidos la temporada pasada el mejor momento del equipo de Walton.

Enfrentar a Steve Kerr y sus ex dirigidos siempre es especial para el entrenador de los Lakers, y los Warriors siempre son una buena vara para medir el progreso del conjunto.

Jugadores como Kuzma han resaltado su admiración por otros como Draymond Green, y la presencia de realeza de la NBA como Stephen Curry y Kevin Durant siempre se disfruta de manera especial.

DICIEMBRE 25 vs. MINNESOTA TIMBERWOLVES – STAPLES CENTER

El duelo navideño siempre es especial, y los Lakers – como es costumbre desde hace años – siempre son protagonistas.

El enfrentamiento tendrá la visita de los pupilos de Tom Thibodeau, un equipo que vendrá liderado por Karl-Anthony Towns, y que llega reforzado con la presencia de Jimmy Butler.

Los Timberwolves son otro de los mejores equipos jóvenes de la liga, y siempre es importante medir el progreso propio ante equipos en situaciones similares – tanto en talento como en etapa de reconstrucción.

Este emparejamiento podría acaparar la atención de toda la Conferencia Oeste mucho más rápido de lo que todos imaginan.

ENERO 3 vs. OKLAHOMA CITY THUNDER – STAPLES CENTER

¿El Rey del Triple-Doble y Paul George con su nueva camiseta? Imposible pedirle más al primer juego en casa de 2018.

Estos dos jugadores son oriundos del sur de California, por lo que para ellos enfrentar a la púrpura y dorada siempre tiene un sabor especial.

Por el lado de los Lakers, esta será una nueva oportunidad de medir su progreso ante uno de los equipos que amenaza con volver a colarse en los primeros puestos de la Conferencia.

Ver a Russell Westbrook en persona siempre es especial. Verlo contra Lonzo Ball, Brandon Ingram y compañía, es simplemente imperdible.