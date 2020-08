Ohayo Wizards: 八村選手チームトップ23得点もウィザーズは再開後5連敗

「Ohayo Wizards」ブログへようこそ!

今日は8月8日。数字「8」に縁のあるみなさんもご存知の選手がウィザーズには在籍しています。この日に新たな名を付けて、毎年使うハッシュタグでも考えていきたいですね。通常であればオフシーズンの1日になりますが、ウィザーズファンのみなさんとこの日はぜひ特別なものとして育てていきたいです。朝の投稿にもいくつかの提案をいただき、ありがとうございました。さて試合は日本時間では嬉しい午前9時からのスタート。

今日の地元NBCワシントン局ではジョン ウォール選手を解説に迎え、試合開始からチームメートについて色んなコメントをしました。このバブル内ではジェローム ロビンソン選手の存在感に触れていました。途中ウォール選手の接続が落ちるというハプニングもありましたが、予定よりも長い第2Q途中までゲスト出演を継続していました。

John Wall is pain-free. the sky is the limit next season!pic.twitter.com/1diaQvJr4R