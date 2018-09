Los Suns Anuncian Las Noches Temáticas y Obsequios Para La Temporada NBA 2018-19

Los Phoenix Suns anuncian hoy las noches temáticas y obsequios de la temporada 2018-19. El calendario promocional incluye tres noches de Bobblehead que ofrecerá a Deandre Ayton (2 de enero vs. Philadelphia), Josh Jackson (4 de febrero vs. Houston) y Devin Booker (30 de marzo vs. Memphis). Desde hoy hasta el 1 de octubre, los primeros 100 fans que compren sus boletos para cada noche temática utilizando el código GIVEAWAY en este enlace, recibirán su obsequio correspondiente.

Los primeros 15,000 fans en llegar al Talking Stick Resort Arena para el juego de inauguración patrocinado por Coca-Cola y Fry´s Food Stores contra los Dallas Mavericks (miércoles 17 de octubre), se llevarán una camiseta exclusiva de Los Suns. Otros de los mejores obsequios para esta temporada son: la camisa Hawaiana de Los Suns presentada por Red Bull (6 nov.), una mini pelota de calavera para el Día de los Muertos presentada por Hornitos (2 nov.), un póster de crecimiento con Deandre Ayton por cortesía de Arizona Milk Producers en la Noche de los Niños (2 feb.) y mucho más. A continuación, pueden encontrar la lista completa de noches temáticas y obsequios. Para más información y notificaciones sobre oportunidades exclusivas, por favor visite: Suns.com/Promos.

OCTUBRE HORA NOCHE TEMÁTICA/OBSEQUIO

miér. 17 DALLAS 7:30 p.m. Coca-Cola & Fry’s Food Stores Juego de Inauguración /

Camiseta de Los Suns (primeros 15,000 fans)

miér. 24 L.A. LAKERS 7 p.m. Pancarta “BEAT L.A.” cortesía de Prisma (primeros 10,000 fans)

miér. 31 SAN ANTONIO 7:30 p.m. Bolsa con calendario de Los Suns cortesía de FOX Sports Arizona

(primeros 5,000 fans)

NOVIEMBRE

vier. 2 TORONTO 7 p.m. Hornitos® Día de los Muertos /

mini pelota de calavera (primeros 5,000 fans mayores de 21 años)

mart. 6 BROOKLYN 7 p.m. Noche de los Universitarios patrocinada por Red Bull /

Camisa Hawaiana de los Suns (primeros 2,500 fans)

miér. 14 SAN ANTONIO 7 p.m. Noche de Agradecimiento a los Militares presentada por APS /

Camiseta Militar de Los Suns (primeros 2,500 fans)

vier. 30 ORLANDO 7 p.m. Fiesta Night patrocinada por Cerveza Sol

ENERO

miér. 2 PHILADELPHIA 7 p.m. Bobblehead de Deandre Ayton cortesía de Southwest Airlines®

(primeros 5,000 fans)

vier. 4 L.A. CLIPPERS 7 p.m. Noche de la Salud y el Bienestar presentada por Steward Health Care /

Kit de Ventaje de Los Suns (primeros 2,500 fans)

dom. 6 CHARLOTTE 6 p.m. Día de los Niños y Cumpleaños de Gorilla

juev. 24 PORTLAND 7 p.m. Toallita Deportiva cortesía de Zerorez (Primeros 5,000 fans)

FEBRERO

sáb. 2 ATLANTA 7 p.m. Día de los Niños / Póster de crecimiento con Deandre Ayton

cortesía de Arizona Milk Producers (primeros 2,500 fans menores de 16 años)

lun. 4 HOUSTON 7 p.m. Bobblehead de Josh Jackson cortesía de Ticketmaster (primeros 5,000 fans)

MARZO

vier. 1 NEW ORLEANS 7 p.m. Noche Latina Dos Equis

sáb. 2 L.A. LAKERS 7 p.m. Pancartas “BEAT L.A.” cortesía de Prisma (primeros 10,000 fans)

mier. 6 NEW YORK 7 p.m. Noche del Orgullo

lun. 18 CHICAGO 7 p.m. Noche de Los Suns patrocinada por APS /

Luz de noche de Los Suns (primeros 2,500 fans)

sáb. 30 MEMPHIS 7 p.m. Noche de Superheroes / Bobblehead de Devin Booker (primeros 5,000 fans)

ABRIL

miér. 3 UTAH 7 p.m. Noche de los universitarios patrocinada por Southwest Airlines®

vier. 5 NEW ORLEANS 7 p.m. Noche de agradecimiento a los fans patrocinada por Fry’s Food Stores /

Suns Car Shade (first 5,000 fans)

Boletos ya a la venta en Suns.com o en el teléfono 602-379-SUNS para todos los juegos en casa de Los Suns. Descargue la aplicación de móvil de Los Suns presentada por Verizon para recibir lo último en noticias, fotos, vídeos, estadísticas y mucho más.