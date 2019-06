Los Suns Serán el Anfitrión de la Fiesta Oficial de Ver El Draft de la NBA en Talking Stick Resort Arena

Los Phoenix Suns están invitando a los fanáticos a la Fiesta de Draft de los Suns de la NBA Oficial en el Talking Stick Resort Arena el jueves 20 de junio a las 3:30 p.m. La fiesta de visualización es gratuita y está abierta al público, pero se requerirán boletos para la entrada y los fanáticos pueden reservar su lugar visitando Suns.com/DraftParty.

Los Suns poseen dos selecciones en el Draft de la NBA 2019, las selecciones generales No. 6 y No. 32. Además de ver la transmisión del Draft de la NBA junto con otros fanáticos de los Suns, los asistentes recibirán una visión única del proceso del draft. El locutor de los Suns Tom Leander y Doug Franz de 98.7 FM Arizona Sports Station presentarán el evento para fanáticos, y los asistentes disfrutarán de presentaciones especiales de jugadores y ex alumnos de los Suns, como Mikal Bridges, Alvan Adams y Walter Davis.

La fiesta oficial de ver el Draft de la NBA de los Suns incluirá descuentos en las concesiones que incluyen hotdogs a $1, palomitas y refrescos, además de agua y nachos a $2, y los fanáticos pueden visitar Suns Team Shop para obtener la gorra oficial de Suns Draft por $ 35.99. Todos los fanáticos que asistan también tendrán la oportunidad de ganar una cantidad de paquetes de premios de los Suns, que incluyen el equipo oficial del Draft de la NBA y mercancía autografiada.

El Draft de la NBA de 2019 se llevará a cabo el jueves 20 de junio en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, y se transmitirá a nivel nacional por ESPN. La cobertura está programada para comenzar a las 4 p.m. (Hora de Phoenix) con la primera selección programada para aproximadamente 4:40 p.m. El pick No. 6 ocurrirá aproximadamente a las 5 p.m.