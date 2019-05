Victoria Clave en Philly Ante los Raptors

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Vencer en el segundo encuentro de esta serie era fundamental (para evitar que los Raptors viajasen con un 2-0 a favor a la ciudad del amor fraternal), pero ganar el tercer encuentro también era vital para las aspiraciones de los Sixers, que necesitaban de dar un golpe encima de la mesa y demostrar que este es nuestro año.

Cuando una serie está empatada a uno, el tercer juego es clave y determina en un alto porcentaje de ocasiones, quien es el equipo que finalmente se lleva el triunfo en la serie. Los chicos de Brett Brown eran conocedores de todo ello y salieron a darlo todo desde el principio, logrando ese importante triunfo (116-95).

Siempre fueron por delante en el marcador, y el equilibrio en el partido se mantuvo ante el minuto hasta el final del primer cuarto (32-29). Después llego el espectáculo y el soltarse la melena, por parte de los Sixers. Y es que tras un parcial de 32-24 en el segundo periodo, el equipo de Philadelphia empezó a cimentar esa contundente victoria, que lanza el mensaje de que los Sixers son candidatos a todo este año.

No se relajaron en la segunda mitad y los Raptors no lograron reducir la ventaja nada más que en tres puntos, para llegar a los doce últimos minutos con 7 puntos de ventaja (89-82), pero en la recta final, los Sixers no solo querían ganar el partido, sino lanzar ese mensaje de autoconfianza en el futuro y terminaron imponiéndose a Toronto por 21 puntos de diferencia, gracias a un parcial final de 27-14, en el último periodo.

En Toronto, tan solo Kawhi Leonard con 33 puntos (13-22 en tiros de campo) y Pascal Siakam con 20 puntos (7-15 en tiros de campo), lograron mantener el tipo anotador e impidieron que la derrota fuese aun más dolorosa y contundente.

Sin embargo, por parte de los Sixers todo el quinteto titular funcionó a la perfección y los cinco jugadores terminaron con dobles dígitos en anotación.

El mejor, una vez más, fue Joel Embiid que terminó el partido con 33 puntos y un promedio de acierto en tiros de campo de 9-18 y 3-4 en triples, además de 12-13 en tiros libres. Unos números impresionantes que se unen a los 10 rebotes capturados y los 5 tapones colocados, para completar un excelente partido, que fue fundamental para el triunfo de Philadelphia.

Jimmy Butler volvió a ser ese jugador que se esperaba de él cuando llegó a Philly. Un jugador determinante, que fuese un bastión ofensivo y defensivo y que aportase al equipo, el complemento que necesitaban Joel Embiid y Ben Simmons, para que el equipo fuese competitivo.

Ya demostró su valía y carisma en el último cuarto del anterior partido y ahora lo ha vuelto a hacer, terminando el partido con 22 puntos y un 9-15 en tiros de campo, además de capturar 3 rebotes (todos defensivos) y repartir 9 asistencias, además de robar 3 balones. Todo ello le dejó a las puertas de poder alcanzar un triple-doble, que aunque no se dio, no desmerece en lo más mínimo su tremenda actuación.

Del resto de titulares del equipo, cabe destacar que J.J Redick acabó con 15 puntos y un 5-9 en tiros de campo (3-6 en triples), que Tobias Harris alcanzó los 13 puntos, con un 5-11 en tiros de campo (2-5 en triples), a lo que sumó 8 rebotes y 5 asistencias, y que Ben Simmons acabó el partido con 10 puntos y un 5-13 en tiros de campo, además de sumar 7 rebotes y 7 asistencias.

De los hombres de banquillo, mencionar los 10 puntos de James Ennis III, con un 4-6 en tiros de campo (además de terminar sumando 5 rebotes), que Mike Scott sumó 5p untos (2-3 en tiros de campo) y que sumaron 4 puntos tanto Amir Johnson (2-2 en tiros de campo), como Greg Monroe (2-4 en tiros de campo), para completar los 116 puntos anotados por los Sixers.

El domingo más, en otra cita con la historia, porque este triunfo realmente será clave para la serie si los Sixers no pierden en casa y colocan el 3-1 en la eliminatoria, dejando en serios apuros a los canadienses.

Estamos haciendo historia, estamos viviendo la historia.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol