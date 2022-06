Una Temporada Histórica, Una Temporada para el Recuerdo

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

@BerkutMartin

Cuando estamos inmersos en las Finales de la NBA, de una temporada tan histórica como la del 75 aniversario de la fundación de la mejor liga del mundo de la historia, no queda otra que echar la mirada atrás y repasar la temporada que han vivido los Sixers. Una temporada importante y que nos ha traído momentos dulces y amargos, con luces y sombras... Pero fin de cuentas, una temporada de Sixers que ya están en los libros y que marcará el futuro que habrá de venir.

Una temporada en donde hemos visto al mejor Joel Embiid que hemos visto en la NBA. Entra por la puerta grande en la historia de Philadelphia 76ers el campeón en anotación de la temporada 2021-2020, algo que no lograba un center, desde que lo lograse Shaquille O’Neal en el ocaso del pasado milenio.

Un tremendo éxito para el center de los Sixers, que une su nombre al de otros excelsos jugadores de Philadelphia, como son el caso de Wilt Chamberlain y Allen Iverson, como los únicos Sixers en lograr el título de máximo anotador de la temporada.

Todo ello gracias a un promedio de 30.6 puntos de media por juego disputado, le ha otorgado esta importante distinción dentro de la NBA y que le abre las puertas de la historia en la NBA y a futuros éxitos, que espera lograr esta misma temporada, como son el MVP y el ansiado anillo de campeón.

No se vio recompensado por el MVP de la temporada, ni tampoco con el mérito de estar en el primer equipo de la temporada (por tener cabida tan solo un center), pero aunque no haya parecido lógico, lo cierto es que la temporada del center africano ha sido excepcional y ha sido uno de los hitos más destacables de lo vivido en la temporada del 75 aniversario de la NBA.

Como destacable fue al comienzo de la temporada fue la selección de los 75 mejores jugadores de la historia de la competición, en donde numerosos jugadores de Philadelphia han sido nombrados entre los mejores de la historia.

Jugadores entre los que han destacado Wilt Chamberlain entre los elegidos en la década de los sesenta. Un mítico jugador que nos guió al anillo del 67 (el primer anillo de los Sixers, ya con la franquicia con ese nombre y en la ciudad de Philadelphia). Un center que marcó una época y que no podía faltar a la cita de los mejores de la historia.

Como tampoco faltó a la cita, otra de las figuras más destacadas de la historia de los Sixers. El rostro más destacado de la década de los setenta y los ochenta. Con el reconocimiento de Julius Erving, se reconoce a quien ganó dos campeonatos de la ABA (1974 y 1976), con los New York Nets y un anillo de la NBA con los 76ers (1983), además de lograr cuatro premios de MVP (1974, 1975, 1976 en la ABA y en 1981 en la NBA), y tres títulos de máximo anotador en la ABA (Virginia Squires y New York Nets) y en la NBA (Philadelphia 76ers), siendo el quinto máximo anotador de la historia con 30.026 puntos entre la ABA y la NBA.

Pero si de ilustres de la década de los ochenta hablamos, y no solo en perspectiva de los Sixers, sino de toda la liga, el nombre de Moses Malone, es inevitable pronunciarlo. Con un extenso legado en la NBA, y un sinfín de temporadas disputadas, se retiró con tres galardones de mejor jugador de la temporada regular (1979, 1982 y 1983), 12 veces All-Star, elegido entre los 50 mejores jugadores de la NBA en 1996 y ahora de nuevo, entre los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA en 2021.

Fue el gran artífice del anillo de la campeón de los Sixers en 1983 (junto con Julius Erving), alzándose con el MVP de la temporada y el MVP de las finales del aquel año, y pasando a la historia su famosa frase de "fo 'fo' fo '" ("four, four, four"), aventurando que los Sixers barrerían en todas las eliminatorias. Solo se perdió un juego en aquellos playoffs, pero la predicción del anillo y por la vía rápida se cumplió y pasó a la historia de los Sixers, siendo uno de los jugadores que tienen retirado su número en los Sixers.

Como también fue destacable el homenaje a la figura de Allen Iverson, otra de las leyendas vivas de los Sixers y de la NBA, que fue un símbolo para toda una generación.Un merecido honor, para una de las más grandes figuras de la historia de la NBA y de los Sixers. Un jugador que fue estandarte del equipo por muchos años y guió a Philadelphia a las Finales de la NBA en 2001, en una excelente temporada en la que logró conquistar el MVP de la temporada regular y del All-Star Game.

La figura de Iverson es sobradamente conocida y admirada por todos. No en vano ocupa actualmente el sexto puesto histórico de anotadores, en la mejor liga del mundo, con 26,7 puntos por partido y solo superado por Michael Jordan, Wilt Chamberlain, LeBron James, Kevin Durant, Elgin Baylor y Jerry West. Estar entre tan ilustres personajes, deja claro la grandeza de Iverson en la NBA.

Su figura y estilismo impactó desde el primer momento en la liga y en todos los fans del baloncesto, repartidos por todo el mundo. Y su calidad hizo renacer al os Sixers, que llegarían a soñar con un nuevo anillo, gracias a él.

La gran cantidad de premios que acumuló es casi interminable, empezando por el nombramiento de novato del año, en su temporada de debut en la NBA (1997), pasando por sus 11 apariciones por el All-Star Game, donde logró dos veces ser nombrado mejor jugador del partido (2001 y 2005) y continuando por su paso por el combinado norteamericano, con el que disputó los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, donde se colgó una medalla olímpica.

Pero sin duda su mejor momento lo disfrutó en Philadelphia, con los Sixers de 2001. Una magnífica temporada que estará en la retina de los fans de Philadelphia, ya que ha sido la última vez hasta la fecha, en la que el equipo ha logrado llegar a las Finales de la NBA.

Una temporada en la que casi logra ganarlo todo, tras ser nombrado mejor jugador de la mejor liga del mundo (31.1 puntos de media por partido) y del Juego de las Estrellas. Pero en el camino del ansiado anillo, se cruzaron los Lakers de Phil Jackson, Shaquille O´Neal y Kobe Bryant.

Por su talento e importancia en la historia de la NBA, logró ingresar en el Salón de la Fama y con ello completar el ciclo de ser un grande del deporte mundial. Y todo un referente en la historia de los Sixers, a la altura de Malone, Erving o Chamberlain.

En definitiva, se acaba una temporada histórica para la liga, llena de recuerdos para todos los equipos, especialmente para nosotros, a pesar de no haber logrado alcanzar las finales de conferencia. Pero la extensa historia de Philadelphia y de los Sixers en la liga, hace que haya sido una temporada de recuerdos y de homenajes al pasado.

Empieza el repaso de una temporada que ya está en los libros de historia y que servirá como base para el futuro.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol