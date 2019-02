Un Fin de Semana de 10 Para Simmons y Embiid

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Ha acabado el Fin de Semana de las Estrellas y a nota para Joel Embiid y Ben Simmons ha sido de un 10. Y es que diez han sido los puntos anotados por ambos jugadores de los Sixers, que han sido rival en este duelo de las Estrellas, que ha terminado con la victoria del equipo de LeBron James por 178-164, remontando 20 puntos de desventaja que tenía el equipo de Antetokoumpo, en la primera parte (de un 89-109 para el equipo de Giannis en el tercer cuarto, se llegó a un 124-124, a base de triples de Damian Lillard y Klay Thompson).

Al final, fueron 342 los puntos que se terminaron de anotar en la cita de Charlotte, alguno más que en la cita del año pasado en L.A., donde no se alcanzó la cita de los 300 puntos. Pero en lo que sí se parecieron ambas citas, es en que am ambas ocasiones el equipo de LeBron se llevó la victoria y en que este formato ha vuelto a revitalizar la cita de las Estrellas (aunque a título personal, me encantaba el duelo Este vs Oeste).

Ben Simmons en su primera aparición en el Juego de las Estrellas, terminó la cita con 17 minutos en su haber, y un 5-5 en tiros de campo, que le valieron para anotar 10 puntos, además de capturar 6 rebotes y repartir 7 asistencias. Grandes números para la estrella australiana, que terminó ganando el partido con el equipo de LeBron y que tuvo una más que grata experiencia en su primer All-Star.

Por su parte, Joel Embiid registro un nuevo doble-doble, esta vez en el partido de las estrellas. A sus 10 puntos en un 4-12 en tiros de campo, sumó además un total de 12 rebotes (6 en ataque y 6 más en defensa), haciendo que (al igual que Simmons), su fin de semana terminase con un 10 de nota.

El premio de Mejor Jugador fue para Kevin Durant, que anotó 31 puntos y un 10-15 en tiros de campo, además de sumar 7 rebotes y 2 asistencias. Grandes números para la estrella de los Warriors, que sin duda fue el gran líder del equipo de LeBron James.

Aunque no fue él el máximo anotador del encuentro. Giannis Antetokoumpo acabó el Juego de las Estrellas con 38 puntos y un 17-23 en tiros de campo, además de sumar 11 rebotes y 5 asistencias, pugnado seriamente con Durant por el galardón de MVP, que temrinó llevándose el de los Warriors, además del partido.

Cabe destacar que Nowitzki acabó el partido con 9 puntos y un 3-3 en triples y que Wade logró 7 puntos en un 2-4 en tiros de campo. Dos leyendas (con anillo y MVP en Finales a sus espaldas), se despiden a lo grande de esta gran cita de la NBA.

Y la siguiente cita de las Estrellas será en la ciudad del viento. Chicago 2020 ya espera de nuevo a más jugadores de los Sixers, para la que será el siguiente episodio de un All-Star.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol