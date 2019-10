Tercera Victoria de Sixers en Pretemporada

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Pleno de victorias de los Sixers en la pretemporada, en la que de momento se va con un parcial de 3-0, alimentando el optimismo de los fans de Philadelphia, de cara a la temporada que empezará en poco más de una semana.

En esta ocasión la victima de la maquinaria de los Sixers fueron los Magic. Con Joel Embiid en pista (no jugó ante los Hornets en el anterior juego), los de Florida no pudieron hacer frente a los de Philadelphia, casi desde el primer momento, con un parcial de 26-14 ya en los primeros doce minutos y con una segunda mitad, en donde no se bajó el pie del acelerador, para terminar con un resultado de 126-94, para los chicos de Brett Brown.

Con los minutos muy repartidos casi todos los titulares de los Sixers terminaron con dobles dígitos en anotación. Tan solo Ben Simmons acabó con tres puntos anotados (1-4 en tiros de campo), pero con 9 rebotes, 4 asistencias y 2 robos de balón en sus números.

El máximo anotador de Philadelphia fue de nuevo Joel Embiid, con 15 puntos en 22 minutos en pista. Sus estadísticas fueron muy buenas, con 3-6 en tiros de campo, 8-9 en tiros libres y a punto estuvo de acabar con un doble-doble, al conquistar 9 rebotes (6 en defensa y 3 en ataque).

Al Horford volvió a demostrar su buen hacer, en su dúo con Joel Embiid y con 20 minutos en pista, acabó con 11 puntos (5-8 en tiros de campo, incluyendo un triple), además de 4 rebotes y tan solo una pérdida de balón. Excelente partido para el dominicano de los Sixers.

Tobias Harris acabó con 14 puntos en 26 minutos (5-12 en tiros de campo), mientras que Josh Richarson acumuló 13 puntos en su cuenta, con un 3-8 en tiros de campo, en 26 minutos en pista.

Del resto de jugadores hay que señalar que Matisse Thybulle si logró acabar con dobles dígitos en anotación (3-7 en tiros de campo), saliendo desde el banquillo y estando 17 minutos en pista.

Algo que casi logra Shake Milton, que también saliendo desde el banquillo y estando tan solo 10 minutos en pista, acabó el tercer juego de la pretemporada con 9 puntos en su cuenta particular (3-4 en tiros campo), además de 3 rebotes a sumar a su estadística.

De momento el paso de los Sixers por esta pretemporada es sólido y la siguiente cita será frente a los Pistons, en el que será el primer juego de esta semana para el equipo. Una oportunidad más de poder disfrutar de este conjunto que cada día está más cohesionado y cada día más focalizado en hacer una gran temporada en un 2020, que esperemos que sea histórico para Philadelphia y los Sixers.

