Nuevas Caras Para los Sixers en la Semana del Draft

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

La semana del Draft ha traido nuevas caras para los Sixers, que empiezan una renovación, de cara a afrontar con mayores garantías la próxima temporada. Para empezar, los Sixers encararon el Draft con varias selecciones y terminaron seleccionando a Tyrese Maxey (No. 21 en general), Isaiah Joe (No. 49 en general) y Paul Reed (No. 58 en general) en la noche en el Draft de la NBA 2020.

Tyrese Maxey, es la cara más visible de las nuevas incoporaciones que han tenido los Sixers en las últimas horas. Oriundo de Texas, jugó una temporada universitaria en Kentucky, apareciendo en 31 partidos (28 como titular) y sumando 14.0 puntos, 4.3 rebotes y 3.2 asistencias en un total de 34.5 minutos por partido.

Después de su temporada de primer año, Maxey fue nombrado para el segundo equipo de la SEC 2019-20, así como para el equipo de primer año de la SEC. Logró la mejor marca del equipo con 19.0 puntos por juego en los enfrentamientos contra los 25 mejores oponentes la temporada pasada. A nivel internacional, Maxey ayudó a Estados Unidos a ganar una medalla de oro con la Selección Nacional Sub-18 de Estados Unidos en la FIBA ​​Américas Sub-18 2018.

Por su parte, Isaiah Joe pasó dos temporadas universitarias en Arkansas, en su estado natal, donde disputó 60 juegos (59 titularidades), anotando 15.2 puntos, 3.4 rebotes y 1.7 asistencias en 33.1 minutos por partido. La temporada pasada, Joe lideró la SEC con 3.6 triples por juego, terminando con el cuarto promedio más alto de la nación. Joe estableció un récord de primer año de la NCAA con 113 triples en su primera temporada en Arkansas y fue seleccionado para el equipo de jugadores de primer año de la SEC 2018-19.

Finalmente, Paul Reed, originario de Florida, desempeño su etapa universitaria en DePaul, apareciendo en 93 juegos (58 como titular) durante tres temporadas, registrando 10.6 puntos y 7.5 rebotes en 23.2 minutos por partido. Como junior, Reed promedió un doble-doble con 15.1 puntos y 10.7 rebotes, y fue nombrado para el segundo equipo All-Big East. Reed, quien mejoró sus promedios de anotaciones y rebotes en cada una de sus tres temporadas con los Blue Demons, acumuló 142 tapones en su carrera, y es tercero en la historia de la escuela DePaul.

Pero no todos los movimientos de los Sixers, se ciñeron a las selecciones en el draft. También llega a Philadelphia un jugador que viene al equipo a reforzar el perímetro del equipo, que tanto hace falta a los Sixers en la campaña que está por comenzar.

Y es que el presidente de Operaciones de Baloncesto de los Philadelphia 76ers, Daryl Morey, anunció que el equipo adquirió a Seth Curry de los Dallas Mavericks a cambio de Josh Richardson y los derechos del draft de Tyler Bey, la selección número 36 del Draft de la NBA 2020.

Curry, es un lanzador de promedio de .443 en triples, siendo un veterano de la NBA de ocho temporada y con contrastada experiencia, teniendo a sus espaldas 256 juegos en la mejor liga del mundo, con Dallas, Portland, Sacramento, Phoenix, Cleveland y Memphis. Su carrera se adorna con promedios en su carrera de 10.1 puntos, 2.0 rebotes y 1.7 asistencias en 22.3 minutos por partido.

La temporada pasada, Curry conectó más del 45 por ciento de sus intentos de tres puntos, terminando tercero en la liga en esa categoría. En las últimas dos temporadas, ha hecho 258 triples.

En su periplo por la NBA, Curry firmó originalmente con Golden State después del Draft de la NBA de 2013 y comenzó su carrera profesional con los Santa Cruz Warriors de la NBA G League, antes de debutar en la NBA con Memphis.

Con esto se confirma la intención del equipo de reforzar líneas y darle una nueva imagen al equipo, que pretende mejorar en rendimiento y resultados, respecto de la pasada campaña. Más movimientos se realizarán y se confirmarán de modo oficial, antes de comenzar la temporada, para perfilar la plantilla que luchará por lograr lo máximo en 2021.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol