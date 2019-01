Moses Malone, una Leyenda Para Philadelphia

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

La semana pasada, los Sixers confirmaron que el próximo 8 de febrero la camiseta con el número 2 de Moses Malone, colgará del techo del pabellón de la franquicia, en el Sur de Philadelphia. Los Sixers ya habían anunciado el pasado mes de marzo que retirarían la camiseta de 'Mo' en la temporada siguiente. Ahora tenemos ya fecha, de un tributo que hace justicia a uno de los mejores jugadores de la historia de la organización.

La ceremonia tendrá lugar en el descanso del partido ante los Nuggets, y de esta manera, Malone se unirá a Allen Iverson (3), Dolph Schayes (4), Julius Erving (6), Maurice Cheeks (10), Wilt Chamberlain (13), Hal Greer (15), Bobby Jones (24), Billy Cunningham (32) and Charles Barkley (34) como los jugadores en la historia del equipo con su número retirado, además del micrófono del 'speaker' Dave Zinkoff.

Además, y antes de eso, los Sixers presentarán una nueva estatua, en esta ocasión será la del enorme pívot de la década de los 80, y que lucirá en el '76ers Legends Walk'.

En las anteriores dos temporadas, se cumplieron los 50 años del anillo de los 76ers en 1967 y los 35 años del anillo de 1983, por lo que la organización quiso homenajear a aquellos equipos, con el anuncio de unas estatuas en Camden (NJ), en las instalaciones de oficinas y de entrenamiento que poseen los 76ers. En el año pasado, tras inaugurar las estatuas de Maurice Cheeks y de Bobby Jones, le tocó el turno al mítico Julius Erving, uno de los jugadores más icónicos de las historia de los Sixers y de la NBA.

Y con esas tres estatuas ya eran seis las que lucían en las oficinas de Camden (NJ), ya que el año anterior los homenajeados fueron Hal Greer, Billy Cunningham, y como no, Wilt Chamberlain. Y con la estatua de Moses Malone, serán ya siete las que adorne este ‘Salón de la Fama’ privado de los Sixers.

Malone fue uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y uno de los más determinantes en la historia de los Sixers. Jugó 21 temporadas como profesional. Antes de retirarse del baloncesto, fue el último participante de la ABA en jugar en la NBA, siendo la temporada 1982-1983 su mejor año, por ser la temporada en la que obtuvo su único anillo de campeón de la NBA.

Igualmente importante para los Sixes, ya que tras caer en las finales de 1977, 1980 y 1982, fue su llegada la que propició la consecución del último anillo de la NBA para Phialdephia. Y es que tras promediar 31 puntos por partido en la anterior temporada (MVP de la temporada regular), llegó a Philly. Un movimiento clave para que, junto a Julius Erving, Maurice Cheeks y Bobby Jones, se obtuvo uno de los mejores balances de la historia de los Sixers y un anillo que casi se consigue de manera invicta en la postemporada.

Malone hizo la famosa predicción caracterizada por la frase ‘fo, fo, fo ' ("four, four, four"), aventurando que los Sixers barrerían en todas las eliminatorias. Sin embargo no se pudo cumplir al 100%, ya que los Milwaukee Bucks no cayeron 4-0, sino 4-1. Así que el 3-0 a los Knicks, el 4-1 a los Bucks y el 4-0 a los Lakers, pasó a ser el famoso ‘Fo, Five, Fo’, con el que se conoce a aquel anillo de 1983.

Así pues, toda una leyenda para Philly y la NBA. Campeón de la NBA (1983 con los Sixers), tres veces MVP de la NBA (1979 y 1982 con los Houston Rockets y en 1983 con los Sixers), MVP de las Finales de la NBA (1983 con los Sixers), 12 veces All-Star (1978-1989), miembro del Salón de la Fama (2001) y uno de los 50 mejores de la historia de la NBA, en el 50 aniversario de la Liga.

Acabó con 29,580 puntos en su carrera (20.6 puntos de media en su carrera y 24.5 puntos en la temporada 1983 y 26 puntos en esos playoffs), 17,834 rebotes (12.2 rebotes de media, 15.3 rebotes en 1983 y 15.8 rebotes en esos playoffs) y 1,936 asistencias (1.4 asistencias de media, 1.3 asistencias en la temporada 1983 y 1.5 asistencias en esos playoffs).

Ya contaba con su número 24 retirado por los Houston Rockets y ahora se cierra el circulo con el merecido homenaje de Philadelphia y los Sixers, con todo un icono de la franquicia.

