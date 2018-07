Los Sixers van perfilando su roster

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Brett Brown anunció un par de movimientos que empiezan a definir el roster que tendrán los Sixers en la próxima temporada. Tanto J.J. Redick como Wilson Chandler serán del equipo la próxima campaña, en un intento de dar al equipo la calidad necesaria para dar un paso más, en pos de nuestro objetivo de subir de nivel.

Philadelphia adquirió al alero Wilson Chandler, una selección de segunda ronda en 2021 y el derecho a intercambiar segundas rondas en 2022, con los Nuggets de Denver. Un gran negocio para los Sixers, que adquieren veteranía y calidad para el equipo.

"La experiencia veterano de Wilson en la NBA, junto con su paquete de habilidades inherentes, lo convierten en una gran adquisición para nuestro joven equipo", dijo Brown. Es un jugador moderno, se enorgullece enormemente de jugar en defensa y su capacidad para disparar desde el perímetro es exactamente lo que estamos buscando. Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Wilson a nuestra familia de 76ers ".

Chandler, quien ha pasado las últimas seis temporadas con Denver, apareció en 74 partidos (71 titular) con los Nuggets en la temporada pasada, registrando un promedio por partido de 10.0 puntos, 5.4 rebotes y 2.1 asistencias en 31.7 minutos. Fue uno de los cuatro jugadores de los Nuggets en promediar puntos de doble figuras y también promedió al menos 5.0 rebotes por juego. Chandler lanzó por un .445 de acierto en tiros de campo, .358 desde la línea de tres puntos y .772 desde la línea de tiros libres mientras ayudaba a los Nuggets a un récord de temporada regular de 46-36, el mejor del equipo desde 2012-13 (quedándose muy cerca de obtener los playoffs).

"Estoy muy emocionado de unirme a los 76ers", dijo Chandler. "No he oído nada más que grandes cosas sobre la organización de arriba a abajo. Tienen una buena mezcla de jóvenes talentos que han demostrado que pueden competir en las etapas más brillantes y algunos veteranos probados que han tenido mucho éxito en esta liga. Este equipo está diseñado para competir por un anillo, y espero ayudarlos a lograr ese objetivo. Sé lo apasionada que esta ciudad es por el baloncesto y no puedo esperar para vestirme y jugar para los 76ers y sus fans ".

Veterano de 10 temporadas en la NBA, Chandler ha jugado en 590 juegos en su carrera (447 como titular) con Denver y Nueva York. Mantiene un promedio de 13.5 puntos, 5.4 rebotes y 1.8 asistencias en 31.1 minutos por partido, mientras que tiene un acierto de .445 en tiros de campo, .341 en triples y .769 desde la línea de tiros libres.

Por otra parte, J.J. Redick, uno de los jugadores más queridos por los fans en la pasada temporada y artífice como el que más de la gran temporada que los Sixers realizaron en 2018, volverá a ser de la partida para el equipo de Philadelphia.

"Nuestra capacidad para retener a JJ es importante para nosotros y sus habilidades obvias de tiro son solo una parte de su importancia para nuestro equipo", dijo Brown. "Su liderazgo y profesionalidad se suman al paquete especial general que aporta a nuestro equipo, y todo esto lo hace increíblemente valioso. Nuestra capacidad de mantener la continuidad fortalecerá el crecimiento continuo del equipo y ciertamente nos pone en mejor forma a medida que comienza la temporada ".

Redick, quien originalmente firmó con los 76ers en julio de 2018, promedió un total de 17.1 puntos por partido la temporada pasada, con su mejor marca de acierto en triples con un .420 (mínimo 65 intentos), mientras que su 193 aciertos se ubica cuarto en la historia de la

franquicia de una sola temporada, solo detrás de Kyle Korver (226 en 2004-05) , Robert Covington (203 en 2017-18) y Dana Barros (197 en 1994-95).

"Mi familia y yo estamos encantados de regresar a los 76ers", dijo Redick. "Estoy muy agradecido de jugar para esta organización y esta ciudad. No puedo esperar para que comience la temporada y para que nuestro equipo continúe nuestra búsqueda de un campeonato de la NBA ".

Redick ha jugado en 760 partidos en su carrera (389 titular) con Philadelphia, L.A. Clippers Milwaukee y Orlando y tiene promedios de 12.4 puntos, 2.0 rebotes y 2.0 asistencias en 25.4 minutos por partido.

Redick se ubica dentro de los 15 mejores de todos los tiempos en la NBA en porcentaje de triples de .415 y no ha bajado de .420 en ninguna de las últimas cuatro temporadas, lo que da una idea de la importancia de su regreso a los Sixers para la próxima temporada.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol