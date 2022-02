Los Sixers Apuestan por el Anillo con James Harden

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Los Sixers han logrado el traspaso de James Harden, con lo que termina una era, para que comience otra, en la que Philadelphia apuesta claramente por el anillo, desde ya. Una apuesta que lleva también a Philly al cuatro veces All-Star de la NBA, Paul Millsap.

“James Harden es uno de los verdaderos jugadores de élite de la liga. Su carrera se ha definido por logros personales increíbles, incluidos los honores como MVP de la NBA y tres veces campeón de puntuación de la NBA”, dijo Josh Harris, socio gerente de los Philadelphia 76ers. “Estamos encantados de emparejarlo con Joel Embiid y está lista dinámica en nuestra búsqueda de un título de la NBA. Estoy orgulloso de dar la bienvenida a James y Paul Millsap, un veterano probado y ex All Star, a los 76ers, y no puedo esperar a lo que depara el futuro para la ciudad y nuestros fanáticos”.

Las palabras de Josh Harris hablan por sí solas. Los Sixers apuestan por el anillo y el combo que van a formar Embiid y Harden, es lo que el equipo necesitaba para luchar por el campeonato en 2022. La ilusión es clara, así como la calidad que se encontrará en la pista, con Millsap, Maxey, Harris, Green, Thybulle, Korkmaz, Niang…

En el intercambio, Philadelphia envió a Seth Curry, Andre Drummond, Ben Simmons, una selección de primera ronda de 2022 y una selección de primera ronda de 2027 a Brooklyn. La selección de primera ronda de 2027 está protegida para las selecciones 1-8. Si no transmite en 2027, se convierte en una selección de primera ronda de 2028, selecciones protegidas 1-8. Si la selección no se transmite en la primera ronda del Draft de la NBA de 2028, se convierte en una selección de segunda ronda de 2028 y una consideración en efectivo.

Ese es el acuerdo plasmado en papel, para llegar al acuerdo. En redes sociales se habla de si el ganador del canje es uno u otro equipo, que si la llegada de Harden ha sido a un precio alto o no. Cada uno puede tener su opinión, pero lo que está claro es que los Sixers quieren el anillo ya, ganar en este 2022 y solo la llegada de Harden abre esa puerta, en una temporada increíble de Joel Embiid, que se postula como un claro candidato al MVP de esta temporada.

Con un promedio en su carrera de 25.0 puntos, 5.6 rebotes, 6.7 asistencias y 1.5 robos por partido, Harden es un claro exponente de Superestrella que necesitaba Embiid para explotar definitivamente su potencial en la postemporada. No en vano es uno de los miembros de los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA, seleccionado el pasado mes de octubre de 2021.

Esta temporada, con los Nets, Harden ha promediado 22,5 puntos, 8,0 rebotes y 10,2 asistencias (segundo en la NBA) en 37,0 minutos por partido en 44 partidos (todos como titular), lo que lo convierte en el único jugador de esta temporada con tales promedios. Harden ha registrado nueve triples-dobles, empatado en el tercer lugar en la liga esta temporada. También registró 29 dobles-dobles, empatado en la sexta mayor cantidad en la liga esta temporada y la mayor cantidad entre los escoltas.

Harden, tres veces campeón de anotaciones de la NBA (2018-20), es uno de los cuatro jugadores en la historia de la liga que tiene varias temporadas con un promedio de al menos 20 puntos, cinco rebotes y 10 asistencias. Los únicos otros jugadores que lo han hecho más de una vez son Russell Westbrook (cinco veces) y los miembros del Salón de la Fama Magic Johnson (tres veces) y Oscar Robertson (cinco veces). Su promedio de 36.1 puntos por juego en 2018-19 fue el segundo más alto de cualquier jugador desde el comienzo de la temporada 1970-71, solo detrás del promedio de 37.1 del miembro del Salón de la Fama Michael Jordan en 1986-87.

Además, a principios de este mes, Harden fue incluido en el Juego de Estrellas de la NBA de 2022, la décima selección de su carrera. Su racha de 10 selecciones All-Star consecutivas es la segunda racha activa más larga en la NBA. Un hecho que hará que la presencia de los Sixers, en el fin de semana de las Estrellas, sea aún mayor.

Sin duda una búsqueda activa por las Finales de la NBA y por el anillo, que empieza ahora y con las Finales de 2022 en la mente. El objetivo será emular a esos Rockets de 1995, cuando el traspaso de los Rockets y los Blazers, llevó a Houston a Clyde Drexler y con él, el segundo anillo consecutivo para el equipo tejano. Un cambio clave, que unido a un magistral Olajuwon (otro center africano legendario) hizo que los Rockets se mostrasen imparables en los playoffs.

Y esa es la clave, llegar en plena forma de juego y química, al momento clave de la temporada, que es la postemporada y allí arrasar en la búsqueda de un anillo que se resiste para Philadelphia, por casi cuatro décadas.

También ayudará en ese camino Paul Millsap, que ha aparecido en 1.076 juegos de carrera (745 aperturas) en 16 temporadas de la NBA con Brooklyn, Denver, Atlanta y Utah, registrando promedios de 13,5 puntos en .489 tiros desde la cancha, .341 desde el rango de tres puntos y .736 desde el tiro libre, junto con 7,1 rebotes, 2,2 asistencias, 1,2 robos y 1,0 tapones en 28,2 minutos por partido. Esta temporada con los Nets, Millsap apareció en 24 juegos y promedió 3.4 puntos, 3.7 rebotes y 1.0 asistencias en 11.3 minutos por partido.

Hasta pronto desde España.

