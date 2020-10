La Llegada de Rivers Llena de Optimismo Philadelphia

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

La llegada de Doc Rivers al banquillo de los Sixers, ha llenado de optimismo a la organización de los 76ers y a la ciudad de Philadelphia. Cuando los Sixers cayeron eliminados en primera ronda de los playoffs de esta temporada, los ánimos estaban muy bajos.

Y es que vivimos una temporada muy atípica en todos los aspectos. Deportivamente hablando, los Sixers no lograron remontar el vuelo en la burbuja y llegaron a la postemporada con muchas incógnitas, más aún con la baja por lesión de uno los pilares del equipo. Ben Simmons no pudo ayudar al equipo y los Celtics barrieron a Philadelphia, no dejando muy buen sabor de boca a los fans de los Sixers.

Pero con la llegada de un nuevo entrenador, además del calibre de Doc Rivers, ha devuelto la alegría y la fe en este proyecto que pretende llevar a los Sixers y a Philly a la gloria de la NBA.

Sin duda, la idea de que Philadelphia pueda volver a celebrar un campeonato más, es embriagadora. Sobre todo si las celebraciones las pueden propiciar los Sixers, que llevan una larga sequía en cuanto anillos de la NBA, que en 2021 se alargará a los 38 años, sin levantar el trofeo Larry O’Brien, un objeto de deseo que todos ansían y que en Philadelphia se añora con un especial sentimiento.

Doc Rivers ha devuelto la alegría y la fe, en poder ver pronto las calles de la ciudad llenas de fans, celebrando un nuevo anillo de los Sixers, liderados por sus grandes superestrellas Joel Embiid y Ben Simmons. Todos ansían lograr un anillo que sirva de recompensa para los fans, después de tantos años de sufrimiento y después de tan larga espera.

Sus declaraciones invitan al optimismo y recalcan la fe en este equipo, con el resuelto objetivo de poder alcanzar muy pronto la gloria en la NBA: "Me encanta entrenar, pero no iba a entrenar a cualquiera. Estaba listo para tomarme un descanso... Sólo dependía del equipo que se me ofrecía y si ese equipo, en mi opinión, estaba listo para ganar", comentó entrenador en una videoconferencia para medios de comunicación.

Relativo a Joel Embiid y Ben Simmons, comenzó lo siguiente: "Miren a estos jugadores, estos jugadores jóvenes y su potencial. Donde creo que pueden llegar... Era un trabajo que simplemente no podía rechazar. Por eso estoy aquí realmente emocionado". "Han ganado el 65% de los partidos que han jugado. Claramente funciona cuando juegan juntos. Este equipo está cargado de talento. Sólo tenemos que descubrir cómo hacer que funcione mejor", afirmó. "Tengo confianza en que podemos hacer que este equipo gane y sea campeón".

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de unirme a una franquicia de clase mundial, una franquicia cuya leyenda inspiró mi apodo", dijo Rivers. “Esta es una ciudad que ama los deportes y ama a sus equipos. Es una ciudad que valora el trabajo duro y eso es exactamente lo que vamos a hacer y quiénes seremos. Estamos listos para hacer cosas buenas en Philadelphia ".

No solo los Sixers quieren sacarse la espina clavada de la eliminación en primera ronda frente a los Celtics, sino que además Rivers tan quiere sacarse la espina clavada de no haber superado el techo histórico de los Clippers, que jamás han logrado disputar unas finales de conferencia.

Ambas partes quieren demostrar muchas cosas la temporada que viene en la NBA, y al mismo tiempo, ambas partes se encuentran llenas de optimismo de cara a los objetivos que y los retos que se tienen delante de nosotros, para el 2021. Todos deseamos que ambas partes hayan encontrado aquello que les faltaba para demostrar que son los mejores en la NBA, y conquistar por fin un anillo que en el caso de los Sixers se resiste desde 1983 (de la mano del mítico Julius Erving) y que en el caso de Doc Rivers se le resiste desde 2008, donde lo logró con los verdes de los Celtics en 2008.

Ahora llega a la Philly con la gran aspiración de reverdecer los laureles de la franquicia dentro de la NBA y volver a demostrar que es el mejor técnico, como ya lo hizo en 2008.

El optimismo crece por momentos y estamos deseando de ver ya la siguiente temporada, para poder disfrutar de un año histórico para los Sixers y el deporte de Philadelphia.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol