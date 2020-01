Irregular Inicio de Año Para los Sixers

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Los Sixers están teniendo un arranque de 2020 bastante irregular, acentuado por la baja de Joel Embiid, por un problema con un dedo que le va a dejar fuera de las pistas una o dos semanas. Y es que desde que el equipo diese una magnífica imagen en el día de Navidad ante los Bucks (líderes destacados del Este), los Sixers han entrado en un bache de resultados que deja a Philadelphia en sexta posición de la Conferencia Este.

Primero llegó la doble decepción del equipo en Florida, donde cayó ante los Magic y los Heat por el escaso margen de un punto en ambos casos. Ese momento resultó clave, ya que se cosecharon dos derrotas, que de haberse convertido en dos victorias, habrían cambiado la dinámica del equipo y habrían acercado a los Sixers a los Bucks, en el liderato de la Conferencia Este.

Pero esos triunfos no llegaron y con el comienzo de año, la dinámica de malos resultados siguió y llegó las primera derrota de 2020, cayendo en Houston, justo antes de que los Sixers hubiesen caído en Indiana para cerrar el 2019. Cuatro derrotas al hilo que dejaron en nada las esperanzas generadas en el día de Navidad, tras derrotar a Milwaukee.

Pero los Sixers supieron remontar el vuelo con dos victorias consecutivas en casa ante los Thunder y los Celtics. El Sur de Philadelpia sigue siendo un fortín y se demuestra la importancia va a tener el factor cancha en esta temporada, cuando llegue la postemporada.

Pero la baja de Embiid, por una cirugía a la que tuvo que someterse para reparar un dedo dañado, sumado a que los Sixers empezaron otra gira de juegos lejos de Philadelphia, nos han traído dos nuevas derrotas, que no hacen más que demostrar el irregular inicio de 2020, en donde el equipo sigue teniendo la calidad suficiente para poder hacer grandes cosas, aunque habrá que hacer ajustes antes de que lleguen los playoffs y el momento de la verdad de la temporada.

Esta montaña rusa de resultados, deja a los Sixers con un balance de 25-16, en sexta plaza de la Conferencia Este. Pero en este momento de la temporada, surgen buenas noticias que hace que crezca el optimismo y la fe en que este equipo responderá bien en el momento adecuado de la temporada.

Y la mejor noticia recibida en lo que llevamos de año para los Sixers ha sido que el alero Josh Richardson, fue nombrado ganador del premio de Jugador de la Semana correspondientes a la Conferencia Este, para el período de competición que concluyó el domingo.

Richardson acabó los tres partidos disputados con los Sixers con promedios de 22,7 puntos; 2,3 rebotes y 3,7 asistencias y fue clave en los dos triunfos que logró el equipo que acabó la semana con marca de 2-1.

El alero titular de los Sixers tuvo su mejor actuación en el partido del pasado jueves cuando se enfrentaron a los Celtics de Boston y los guió al triunfo de 109-98 tras aportar 29 puntos, siete asistencias y tres rebotes.

Por lo que no todo son noticias que crean escepticismo entre los fans de los Sixers, sino que también llegan noticias que nos hacen pensar que este momento es solo un bache dentro de la temporada, pero que llegado el momento de la verdad, el equipo sabrá dar la talla en los playoffs y guiar a Philadelphia a las cotas que tanto desea lograr en NBA y que hace tantos años que no logra… alcanzar unas finales de Conferencia y como no, las finales de la NBA.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol