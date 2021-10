Ilustres Sixers Entre Los Mejores 75 Jugadores de la Historia (Década de los 70’s y 80’s)

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

Viajamos a la década de los setenta y los ochenta, y vemos que entre los elegidos está uno de los más grandes de la historia de la NBA, de la ciudad de Philadelphia y de la historia de los Sixers, es Julius Erving, y como no podría ser otro modo, está incluido entre los mejores de la historia de la NBA.

Este homenaje, viene a reconocer a quien ganó dos campeonatos de la ABA (1974 y 1976), con los New York Nets y un anillo de la NBA con los 76ers (1983), además de lograr cuatro premios de MVP (1974, 1975, 1976 en la ABA y en 1981 en la NBA), y tres títulos de máximo anotador en la ABA (Virginia Squires y New York Nets) y en la NBA (Philadelphia 76ers), siendo el quinto máximo anotador de la historia con 30.026 puntos entre la ABA y la NBA.

Fue elegido 11 veces para jugar en el partido de las estrellas de la NBA y cinco veces para el partido de las estrellas de la ABA. Tanto en 1977, como en 1983 fue el mejor jugador del partido de las estrellas de la NBA, incrementando su fama y su leyenda con los Sixers.

Excelentes números que se vieron encumbrados con el anillo de campeones de la temporada 1982-1983. Tras haber caído en las finales de la NBA de 1977 (ante los Blazers), 1980 (frente a los Lakers) y 1982 (otra vez frente a los Lakers), los Sixers añadían a su roster a Moses Malone y con él, Julius Erving logró encontrar su compañero ideal para lograr llegar a la tierra prometida.

En esa temporada regular, Erving logró jugar en 72 partidos, teniendo una media de 21.4 puntos, en 33.6 minutos de media por partido. Además atesoró 6.8 rebotes de media y 3.7 asistencias por partido.

Ya en playoffs, jugó 13 encuentros, en el famoso Fo Fo Fo. Casi se dio la barrida en las tres rondas que los Sixers jugaron ese año, cayendo únicamente una vez, ante los Bucks, en las finales de conferencia. En esos 13 partidos, atesoró una media de 37.9 minutos por partido, con 18.4 puntos por partido, 7.6 rebotes y 3.4 asistencias de media.

Un jugador de leyenda, que es junto con Wilt Chamberlain, el mejor de la historia de la franquicia de Philadelphia. Su estatua vendrá a inspirar a las jóvenes promesas de los Sixers, para lograr para Philadelphia los logros que conquistaron él y el resto de jugadores que están representados en Camden.

Pero si de ilustres de la década de los ochenta hablamos, y no solo en perspectiva de los Sixers, sino de toda la liga, el nombre de Moses Malone, es inevitable pronunciarlo. Con un extenso legado en la NBA, y un sinfín de temporadas disputadas, se retiró con tres galardones de mejor jugador de la temporada regular (1979, 1982 y 1983), 12 veces All-Star, elegido entre los 50 mejores jugadores de la NBA en 1996 y ahora de nuevo, entre los 75 mejores jugadores de la historia de la NBA en 2021.

Fue el gran artífice del anillo de la campeón de los Sixers en 1983 (junto con Julius Erving), alzándose con el MVP de la temporada y el MVP de las finales del aquel año, y pasando a la historia su famosa frase de "fo 'fo' fo '" ("four, four, four"), aventurando que los Sixers barrerían en todas las eliminatorias. Solo se perdió un juego en aquellos playoffs, pero la predicción del anillo y por la vía rápida se cumplió y pasó a la historia de los Sixers, siendo uno de los jugadores que tienen retirado su número en los Sixers.

Otro ilustre de la década de los ochenta. Un homenaje imposible de olvidar cuando se habla de otra leyenda que también está en el ilustre Legends Walk de Camden (NJ). Charles Barkley, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto en el Naismith Memorial, Barkley es uno de los deportistas más queridos que haya jugado en la ciudad. Nombrado uno de los 50 mejores jugadores en la historia de la NBA en 1996 y ahora de nuevo entre los 75 mejores de la historia en 2021, Barkley pasó las primeras ocho temporadas de su carrera en Philadelphia después de que los 76ers lo eligieran en la quinta posición del Draft de la NBA de 1984.

En el transcurso de los ocho años de Barkley con los 76ers, anotó 23.3 puntos, 11.6 rebotes, 3.7 asistencias y 1.7 robos en 37.3 minutos por partido. Terminó con al menos un promedio de acierto en tiros de campo de.540 en cada temporada, incluyendo la mejor marca de .600 en su carrera en 1989-90. Durante su estancia en Philadelphia, Barkley fue nombrado All-Star en cinco temporadas consecutivas entre 1987-92, cuando el equipo llegó a los playoffs seis veces, ganando más de 50 juegos en tres ocasiones. Lideró la liga en rebotes en 1986-87, con un promedio de 14.6 rebotes por juego.

Barkley, uno de los 76ers más exitosos de todos los tiempos, se encuentra entre los 10 primeros en la historia de la franquicia en rebotes ofensivos (primero), rebotes defensivos (primero), porcentaje de tiros de campo (segundo), rebotes totales (tercero), tiros libres (cuarto), robos (quinto), puntos (quinto), lanzamientos a canasta (sexto) y minutos jugados (octavo).

Su porcentaje de tiros de campo de .576 como 76er es solo superado por el miembro del Salón de la Fama Wilt Chamberlain (.583). Después de su temporada de novato, Barkley fue seleccionado para el primer equipo All-Rookie 1984-85, que inició una racha de honores de postemporada que duró toda su carrera en Philadelphia. Fue nombrado tres veces al Segundo Equipo de la NBA y al Primer Equipo de la NBA en cuatro ocasiones.

En total, para su carrera en la NBA, Barkley apareció en 1,073 partidos (1,012 titularidades) para Houston, Phoenix y Philadelphia, promediando 22.1 puntos, 11.7 rebotes, 3.9 asistencias y 1.5 robos en 36.7 minutos por partido.

Terminó su carrera deportiva en la NBA con 11 apariciones en el All-Star, 11 veces All-NBA y ganó el MVP de la NBA de 1992-93 mientras lideraba a los Suns al mejor récord de la NBA y una aparición en las Finales de la NBA. Barkley, Kareem Abdul-Jabbar, Chamberlain, Karl Malone, Tim Duncan y Kevin Garnett son los únicos jugadores en la historia de la NBA que registran al menos 20,000 puntos, 10,000 rebotes y 4,000 asistencias en sus carreras. El número 34 de Barkley fue retirado por el equipo en 2001.

Hasta pronto desde España.

