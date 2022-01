El Buen Comienzo de Año, Aumenta las Expectativas de los Sixers

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

@BerkutMartin

Los Sixers han logrado tener un buen final de año 2021 y un gran comienzo de 2022. Estos buenos resultados han hecho que las expectativas del equipo hayan aumentado exponencialmente. Unos buenos resultados, a los que unir la tremenda igualdad de la conferencia Este, que hasta el momento, sitúa a equipos como los Nets, los Bucks o los Bulls, como grandes candidatos a llegar a la final de conferencia. Una lista de equipos, a los que se suman los Sixers, además de los Heat.

Ellos son los cinco primeros clasificados en el Este, y tan solo 4.5 juegos les separan, por lo que no solo cualquiera de ellos podría colocarse en la cima del Este, al final de la temporada regular, sino que además, cualquiera podría imponerse como rey del Este, en los playoffs.

Soñar con ganar un anillo de campeón, no es una quimera, aunque es muy pronto para hablar de ello. Pero lo que está claro es que los Sixers no están tan lejos de lograrlo, no al menos mucho más lejos de lo que están esta temporada los Bucks, los Heat, los Nets o los Bulls.

Es por ello que ahora son varios los deseos que la fanaticada de los Sixers tienen, de cara los meses que faltan, antes de que llegue la postemporada y con ello, la hora de verdad.

1.- La salud es fundamental. Con lesiones dentro del roster, sería casi imposible poder doblegar a Bucks, Nets o los Bulls, por ejemplo. Todos los equipos tienen varias estrellas y es por ello, que sin Joel Embiid, la temporada de los Sixers diría adiós, mientras que un Joel Embiid sin tener a su lado a Tobias Harris o Seth Curry, podría ser igualmente una quimera pasar ronda, tras ronda, antes de llegar a las Finales de la NBA.

2.- Refuerzos antes del cierre del mercado de traspasos. Todos los equipos de la conferencia Este, tratarán de perfilar sus roster, de cara a reforzarse de cara a los playoffs. Los Sixers también buscarán la vía para poder afrontar con mayores garantías la hora de la verdad. Y es que en previsión de posibles lesiones, o de jugadores que pudieran entrar en los protocolos que la NBA tiene previstos sobre el COVID-19, la organización se moverá para reforzar el roster. Clave se antoja este momento de la temporada, porque de su acierto dependerá en buena medida, el éxito de los Sixers en este 2022.

3.- Llegar en buen estado de forma a los playoffs. ¿Quién logrará ganar en el Este de la NBA? Sin duda lo hará quien llegue en mejor forma en el momento adecuado, debido a la tremenda igualdad que hay en la conferencia. En la memoria están los Rockets de 1995 ganando la NBA después de acabar sextos en el Oeste, o la más reciente sorpresa de los Hawks el año pasado, cuando logró pasar a la final de conferencia, logrando superar dos rondas, sin tener el factor cancha a su favor.

4.- Un gran premio individual para Embiid. Después de que el MVP y el premio de Mejor Defensor, se le haya resistido a Joel Embiid, ahora podría ser el momento de que el center africano de los Sixers lograse unos de los logros individuales más importantes que desea lograr en su carrera deportiva, dentro de la NBA. Aunque, personalmente, preferiría que se alzase con el galardón de MVP de las Finales, por lo que eso implicaría ver a los Sixers con un anillo de campeón.

5.- Unas nuevas Finales para los Sixers, después de 20 años. Ha pasado mucho tiempo de las últimas Finales de Conferencia y de unas Finales de las NBA (2001 fue la fecha en la que los Sixers disputaron sus últimas finales en la NBA). EN las últimas campañas, las semifinales de conferencia se han eregido como el techo de un equipo que pudo alcanzar la gloria en temporadas pasadas, pero que no logró alcanzar las Finales de Conferencia. Ahora se desea que se sienten las bases de un equipo que pueda optar a alcanzar primero las Finales de Conferencia y asaltar con garantías las Finales de la NBA (y con ello soñar con conquistar el anillo de campeón de la NBA).

¿Podría ser este año, el año en que volviese el trofeo Larry O'brien a la ciudad de Philadelphia? Sería una grato regreso y un sueño para todos nosotros. No será fácil, pero las expectativas del equipo han subido con los resultados del final de 2021 y comienzo de 2022. Todavía queda mucho de temporada regular, pero soñar es gratis y es muy bonito.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol