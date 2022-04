A Definir la Serie en Philadelphia

Por Miguel Ángel Martín, Columnista de Sixers.com

@BerkutMartin

Los Sixers querían barrer a los Raptors, algo que no logran los Sixers en más de dos décadas. La oportunidad de alcanzar una barrida en una serie al mejor de siete juegos, estaba al alcance de la mano, pero no pudo ser. Primero porque barrer a un conjunto rocoso como los Raptors es difícil y más aún después de no se dio el juego apropiapo, con Joel Embiid con molestias en su pulgar y con algunas decisiones arbitrales que dejaron insatisfechos a los Sixers.

Y es que no es sencillo barrer en la postemporada. Pero la ventaja es sólida y se puede alcanzar la victoria en Philadelphia, el próximo lunes y avanzaf de ronda, que a fin de cuentas es eel objetivo. Y si la suerte acompaña un poco y los Hawks empatan la serie vs Heat esta noche, lo cierto es que los Sixers no solo podrían avanzar de ronda el lunes, sino también lograr un poco de descanso extra, para afrontar la siguiente elminatoria.

La victoria de Toronto (110-102) no fue aplastante ni mucho menos, lo que indica que los Sixers bien podrían haber logrado el cuarto triunfo, pero muchas pérdidas de balón en la circulación de balón posición de ataque estático, además en momentos clave en donde se podría haber tomado la delantera en el marcador, determinaron que finalmente los Raptors se llevasen el triunfo.

Eso y un porcentaje de acierto en el tiro, que no demasiadas buenas sensaciones. Sobre todo en el tiro exterior, en donde si destacaron el 3-4 de George Niang, pero en donde también destacaron en el lado negativo el 13-31 en triples en conjunto, del equipo y los 2-8 de Harden y el 2-7 de Danny Green.

Joel Embiid, con molestias en su pulgar derecho, no tuvo su noche, a pesar de alcanzar la veintena de puntos. Se quejó mucho de los arbitros, en jugadas en la zona de los Raptors, lo que no dejó muy contento al banquillo de los Sixers. Acabó el juego con 21 puntos y un 7-16 en tiros de campo, además de sumar 8 rebotes.

Sin embargo fue Harden quien acabó el encuentro como el máximo anotador de los Sixers, con 22 puntos y un 5-17 en tiros de campo, además de sumar 9 asistencias y 5 rebotes.

Una mala noche, que no debe de empañar el buen desempeño de los Sixers en lo que va de serie. A pesar de ello, hay que terminar el trabajo, volver a ganar a los Raptors y certificar el pase a la siguiente ronda.

Factores para el optimismo son el retorno al sur de Philadelphia, para resolver la serie (nada mejor que estar en casa). Además, con el retorno a casa, los Sixers recuperan a Matisse Thybulle, un defensor que sin duda será determinante en el quinto juego de la serie.

Además, el juego malo ya se ha tenido y a pesar del dolor de Joel Embiid en su pulgar, el center africano ha demostrado una determinación increible para llevar a Phildelphia al anillo, además del nivel MVP que está mostrando el gigante de Philadelphia.

La serie se definirá en el Sur de Philadelphia, se definirá en casa y seguirá la aventura de esta postemporada 2022. Una aventura en busca del tesoro del campeonato de la NBA.

Hasta pronto desde España.

@Sixers_Espanol