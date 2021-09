Detroit Pistons Announce 2021-22 Training Camp Roster

DETROIT, Mich. – The Detroit Pistons announced today the team’s 2021-22 training camp roster.

Below is the Pistons 2021-22 Training Camp Roster:

NO POS NAME HT WT DOB PRIOR TO NBA/COUNTRY YRS 41 G/F Saddiq Bey 6-8 215 4/9/99 Villanova/USA 1 2 G/F Cade Cunningham 6-6 220 9/25/01 Oklahoma State/USA R 6 G/F Hamidou Diallo 6-5 202 7/31/98 Kentucky/USA 3 55 C Luka Garza 6-11 235 12/27/98 Iowa/USA R 9 F Jerami Grant 6-8 210 3/12/94 Syracuse/USA 7 7 G Killian Hayes 6-5 216 7/27/01 France 1 5 G Frank Jackson 6-3 205 5/4/98 Duke/USA 3 20 F Josh Jackson 6-8 207 2/10/97 Kansas/USA 4 18 G Cory Joseph 6-3 200 8/20/91 Texas/Canada 10 38 G Saben Lee 6-2 183 6/23/99 Vanderbilt/USA 1 12 F Isaiah Livers 6-7 230 7/27/98 Michigan/USA R 8 F Trey Lyles 6-9 234 11/5/95 Kentucky/Canada 6 17 G Rodney McGruder 6-4 205 7/29/91 Kansas State/USA 5 13 F/C Kelly Olynyk 6-11 240 4/19/91 Gonzaga/Canada 8 24 F Jamorko Pickett 6-8 198 12/24/97 Georgetown/USA R 0 F Chris Smith 6-9 215 12/24/99 UCLA/USA R 28 C Isaiah Stewart 6-9 250 5/22/01 Washington/USA 1