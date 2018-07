Todos pregúntenle a Chris: edición de julio

Con la liga de verano acercándose y las transacciones más importantes del plantel de los Nuggets ya listas, es momento de responder algunas preguntas sobre el equipo. En la edición de julio de "Todos pregúntenle a Chris", respondemos seis preguntas que van desde la nueva adición, Isaiah Thomas, hasta noticias sobre Trey Lyles y Juancho Hernangomez.

P: ¿Los Nuggets contratarán un escolta 3-D? – alfredolauria (@alfredolauria)

A: alfredolauria, dudo que esto pase. De hecho, creo que voy a responder un no rotundo a esta pregunta, a menos que las lesiones fuercen al equipo a tomar una decisión como esa. Los Nuggets fueron uno de los mejores y más prolíficos equipos de la NBA en lo que respecta a tiros de 3 puntos esta temporada; quedaron en sexta posición en tiros de tres puntos (11.5), octavos en intentos (30.9) y séptimos en porcentaje de tiros de 3 puntos (37.1). La mayor pérdida de los Nuggets en lo que respecta a los tiros de 3 puntos hace un año fue Wilson Chandler, quien hizo 88 lanzamientos desde fuera del arco y lanzó un 35.8 %. También, en cierta medida, Devin Harris, quien hizo 35 tiros de 3 puntos y lanzó un 34.3 %.

Estos cuatro jugadores hicieron la mayoría de los tiros de tres puntos de los Nuggets la temporada pasada: Jamal Murray (165), Gary Harris (156), Will Barton (156) y Nikola Jokić (111). Espero que los totales de estos cuatro jugadores aumenten durante la próxima temporada. A eso tenemos que agregarle a Trey Lyles, quien tendrá muchas más oportunidades esta temporada. Hizo 83 en el 2017-18 y lanzó un 38.1 % desde el arco. Hay muchos más jugadores capaces de anotar desde lejos. Con eso cubierto, solo falta la parte de la defensa. En el perímetro, los Nuggets esperan que Murray y Barton sigan mejorando sus habilidades defensivas para mejorar el perfil del equipo en ese aspecto. Harris debería mantener su regularidad como un excelente defensa de perímetro y Torrey Craig estará en la cancha en la próxima temporada, lo cual le da a los Nuggets una defensa más sólida en el perímetro.

P: ¿Trey Lyles podrá jugar este año? – Mac Miller (@macsmith215)

R: Mac Miller, sí, lo hará. Y los Nuggets lo van a necesitar. Esta será una de las cosas que más voy a disfrutar ver durante esta temporada. En el 2017-18, los promedios de Lyles en 36 partidos fueron de 18.7 puntos, 9.0 rebotes y 2.4 asistencias. ¿Algo más fascinante aún? En otras estadísticas, cuando jugó al menos 25 minutos en un juego, lo que ocurrió 23 veces, promedió 17.0 puntos, 7.4 rebotes y disparó un 55 % desde el campo y 44 % desde la línea de 3 puntos. Entonces, tanto de manera realista como en su proyección, Lyles es un jugador que se perfila como altamente productivo mientras más tiempo esté en la cancha.

Y, realmente, creo que lo será. Aunque los Nuggets contrataron al escolta Isaiah Thomas, que ayudará a anotar desde la banca sin Will Barton, quien ahora será titular, necesitan que otros jugadores aparezcan. Lyles puede pensar que dependen mucho de él para que anote al salir de la banca. Tuve la oportunidad de verlo y conversar brevemente con él en Las Vegas durante la liga de verano. Tiene un estado físico fenomenal, muy esbelto y se ve listo para tomar un nuevo rol.

P: ¿Cómo crees que se verá nuestra banca? – Malik Beasley Szn (@petepizza03)

R: Malik Beasley Szn, esa es una muy buena pregunta. Ahora mismo, creo que los minutos de reserva más consistentes son de Mason Plumlee, Isaiah Thomas, Trey Lyles y Torrey Craig. Eso dejaría la rotación general de los Nuggets en nueve jugadores; ese es un número con el cual el entrenador, Michael Malone, ha dicho que se siente cómodo. Obviamente, también veremos un poco de Juancho Hernangomez y Malik Beasley en la cancha. Pero, diría que Plumlee, Thomas, Lyles y Craig serán los primeros en ser llamados para salir de la banca.

P: ¿Barton no había vuelto a firmar para jugar como alero-pívot titular, tal como se lo prometieron? – Papa Thebirdmaann (@Mwerlinger11)

R: Papa Thebirdmaann, me alegro de que preguntes esto. He recibido un par de variaciones de esta pregunta y, para los que tengan dudas, tiene que ver con un análisis del plantel que compartí a comienzos de este mes por Twitter. En este, puse a Will Barton como escolta, aunque será el alero titular del equipo este otoño.

Esta es la razón: Barton está calificado como alero porque es lo suficientemente versátil como para manejar responsabilidades defensivas, pero lo que los Nuggets realmente van a hacer en la ofensiva es una línea de tres escoltas. Barton, quien por traspaso es escolta, le ofrece a la ofensiva otro jugador dinámico que lleve el balón y que pueda llegar al aro, lanzar desde la distancia y crear jugadas para otros. Lo que verán durante los partidos en el transcurso de la temporada es una rotación constante de jugadores que llevan el balón y piezas intercambiables que jugarán de alero y de posesión a posesión entre Barton y Gary Harris. Básicamente, el esquema consiste en que un jugador maneje el balón y que los otros dos de la línea vayan a las esquinas mientras comienza la ofensiva. Todos tendrán que saber qué hacer en cada situación y lo que deberán hacer en las muchas ocasiones en las que Nikola Jokić inicie la ofensiva.

P: ¿Qué pasa con Juancho? ¿Tendrá la oportunidad de jugar este año? – corey shellenberger (@stnwal)

A: corey shellenberger, de todas maneras, la tendrá. Además, será uno de los jugadores que tendremos que observar cuidadosamente durante el período de entrenamiento. Será una ventana que nos permitirá saber qué tan listo está para jugar durante esta temporada. La última temporada fue un momento desafortunado para Hernangomez. Perdió mucho tiempo de juego al comienzo, con la mononucleosis, y no se pudo recuperar completamente. Hace poco, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, visitó a Juancho en España para reafirmarle que cree que puede desempeñar una función importante en el equipo. Por su parte, Juancho ha estado entrenando duro y es, probablemente, la versión más fuerte de él desde que entró a la liga en el 2016. Estará un poco fuera de forma, pero la mejor noticia es que está bien de salud y eso le dará la oportunidad de volver a incorporarse luego de una temporada sólida como novato en el 2016-17.

P: ¿Isaiah Thomas se va a quedar durante mucho tiempo? – CJ (@cjespinoza18)

R: Esta es una buena pregunta, pero es casi imposible de responder ahora mismo. Hay muchas variables, la salud de Thomas, su buen juego, las necesidades del equipo, el precio que tenga a futuro, sus preferencias personales de equipos y roles, etc. Ni siquiera puedo hacer una buena suposición ahora mismo. Lo único que podemos hacer es ver cómo se desarrolla la temporada. Las cosas se aclararán entre marzo y mayo. Cuando conversé con Isaiah, antes de que llegara a Denver, me dijo que lo más importante para él es demostrar que goza de buena salud, que puede jugar varios minutos cada noche y que ha vuelto a jugar como jugaba antes de su lesión en la cadera.

