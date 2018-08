Todos pregúntenle a Chris: Edición de agosto

Con el calendario de los Nuggets listo y con la cuenta regresiva para comenzar el campamento de entrenamiento y la apertura de la temporada ya en curso, abrimos otro saco de cartas y respondemos sus preguntas. En esta edición de agosto, responderemos siete preguntas, entre ellas consultas sobre Michael Porter Jr., el complicado final del calendario de los Nuggets y una predicción de la cantidad de victorias que tendrán los Nuggets en la temporada 2018-19.

P: En este momento, ¿crees que MPJ jugará durante esta temporada? Si crees que sí, ¿cuándo? – greendalealumnus (@greendalealumnus)

R: greendalealumnus, mis expectativas para él no han cambiado, en el sentido de que no creo que juegue mucho tiempo durante esta temporada. Sin embargo, sus comentarios en un artículo reciente en ESPN.com fueron alentadores, por no decir más. Fue genial verlo hablar abiertamente sobre su segunda cirugía en la espalda y sobre cómo ya no sentía dolor. Pero, para mí, este es el comentario crucial de Porter en ESPN.com: “Puedo jugar un poco ahora, hacer cosas un poco diferentes. Pero, mi rehabilitación ha sido definitivamente conservadora. Se están tomando las cosas con calma en mi caso y siendo muy pacientes conmigo”.

El punto crucial de esto es la última frase. Los Nuggets no harán nada más que seguir un plan metódico y harán todo lo posible para que MPJ vuelva a tener un buen estado de salud. Y, una vez que se haya recuperado lo suficiente, tiene que volverse más fuerte y estar en una condición adecuada para jugar en la NBA. Ese sigue siendo un camino largo. Creo que lo mejor que podemos hacer es ser pacientes con él y empezar sin expectativas de verlo jugar esta temporada. Y, si llega a jugar, sería la cereza del pastel. Sin embargo, los Nuggets serán un equipo de eliminatorias sin él durante esta temporada. Lo que él hará la próxima temporada, y a futuro, es convertir a los Nuggets de un equipo que logra llegar a las eliminatorias a un equipo que sea una verdadera amenaza en las finales de la conferencia y, quizás, en las finales de la NBA.

P: Como gran fanático de los Nuggets, estoy muy contento con los movimientos que hizo el equipo con los agentes libres y quedándose con sus propios jugadores. También me gustó lo que hicieron en el draft… ¿Cuántas victorias crees que lograrán durante esta temporada? – Ron White

R: Ron, buena pregunta. Había dicho que los Nuggets ganarían 48 partidos la temporada pasada y terminaron ganando 46. Esta temporada, creo que pueden subir de 46 a 50. Esta es la razón: Creo que obtendrán, por lo menos, el equivalente a una temporada de Paul Millsap, quien se perdió 44 partidos la temporada pasada. Ayudará a reforzar la defensa durante todas las noches y será un arma en la ofensiva, además de ser una presencia veterana que calmará y estabilizará al resto de los jugadores en situaciones de presión. También creo que les irá mejor de visita.

Los resultados de los Nuggets fuera del Pepsi Center empeoraron desde la temporada 2016-17 hasta la temporada 2017-18; bajaron de 18 victorias a 15 en los partidos de visita. Creo que recuperarán ese número durante la temporada 2018-19 y mantendrán su sólido juego de local. Los Nuggets ganaron 31 partidos en el Pepsi Center durante la temporada pasada. Si mejoran eso en al menos 2 partidos y elevan las victorias de visita a 19, estaríamos hablando de un equipo con más de 50 victorias. Pero mi predicción son 50 victorias.

P: Además de los equipos obvios (Warriors, Lakers, Rockets), ¿hay algún equipo con menos protagonismo que quieras ver jugar en el Pepsi Center? – Currency Kings (@currency_kings)

R: Currency Kings, me gustó esta pregunta y la respuesta es simple: Los Chicago Bulls. Estos son los posibles cinco titulares iniciales: Kris Dunn, Zach LaVine, Jabari Parker, Lauri Markkanen y Wendell Carter Jr. La Conferencia Este está siendo bastante criticada (y con justa razón), pero también cuenta con algunos de los mejores talentos jóvenes de la NBA y este equipo tiene cinco jugadores que pueden llegar a ser tan buenos como cualquier otro jugador de la liga. Creo que pueden llegar a ser formidables en solo un par de temporadas, ya que tienen una buena mezcla de atletismo, puntuación, resistencia y recuperación, además de la capacidad de forzar problemas de enfrentamiento gracias a la habilidad de Markkanen para moverse y generar espacios en la cancha. Tienen que reforzar su banca, pero el núcleo está ahí.

P: Tenemos algunos partidos difíciles al final del calendario, ¿cuál crees que será el más importante? – Erik Swanson (@thee_swanson)

R: Erik, me encanta el final del calendario de los Nuggets. No hay duda de que será MUY difícil: tenemos partidos en Golden State, luego contra San Antonio, dos seguidos de local contra Portland, otros dos contra Utah y de local contra Minnesota. Todos estos equipos llegaron a las eliminatorias la temporada pasada. Pero, esto es lo que me gusta: los Nuggets tienen la oportunidad de controlar su propio destino contra los equipos con los que se enfrentarán para llegar a las eliminatorias, ya sea directa o indirectamente. Cuatro de los partidos son contra equipos de su división, la división más complicada de la NBA, lo cual es genial. Juegan su último partido de la temporada de local esta vez, en caso de que lo necesiten para entrar al torneo. Los Nuggets tienen lo suficiente como para navegar por esa tormenta. Este no es un equipo que necesite tomarse este desafío con cautela. Son uno de los mejores equipos en el Oeste y creo que tendrán que ganar la mayoría de esos partidos contra equipos fuertes para asegurar un puesto en las eliminatorias. Creo que lo harán.

P: No hay duda de que hay mucho optimismo entre los fanáticos de los Denver Nuggets. Como fanático desde hace muchos años, estoy muy emocionado por el entretenido estilo de básquetbol de equipo que jugaron la temporada pasada. Gran parte de lo que leí acerca de los jugadores es certero, a excepción de dos personas que, a mi juicio, han sido infravaloradas. A futuro, todavía no sabemos qué podemos obtener de Torrey Craig y Trey Lyles. Parece que ambos podrían llegar a ser anotadores competentes, seguir creciendo como defensas y también tener valor como jugadores complementarios. ¿Podrías comentar acerca del potencial que ves en Craig y Lyles, y cómo sus funciones podrían cambiar a medida que se siguen desarrollando? – Roy Setzer

R: Roy, Trey Lyles será la sorpresa de este año para los Nuggets. Hizo muchas cosas bien en la ofensiva, fue mejor defensa de lo que la gente le reconoció y veremos más de él durante esta temporada. Creo que lo beneficiará mucho jugar con Isaiah Thomas en la segunda unidad. Thomas es el tipo de jugador que puede atravesar una defensa, forzando ayuda, y Lyles obtiene varios tiros abiertos gracias a esas acciones. Torrey Craig también debería jugar más tiempo, ya que será la primera temporada completa que estará con el equipo. Sin embargo, su habilidad para ayudar a los Nuggets defensivamente hará que gane tiempo con el entrenador Michael Malone, ya que le gustan los jugadores que se ensucian las manos en ese extremo de la cancha.

P: ¿Esperas que Torrey Craig sea constantemente el alero suplente? – Luke Engel

R: Luke, sí lo creo, siempre y cuando el entrenador Michael Malone rote el juego de manera lineal. Pero, no siempre será así. Utilizará alineaciones grandes. Utilizará alineaciones pequeñas. Sin embargo, veo a Torrey Craig jugando una cantidad de tiempo constante, sin importar cómo se realicen los cambios cada noche.

P: ¿Quién crees que es o que será el jugador más infravalorado de los Nuggets durante la siguiente temporada? – Kelly Batt

R: Kelly, creo que ese será Trey Lyles. No hay mucha gente que lo identifique como candidato para ser un jugador sorpresa y, en mi opinión, eso es un error. A saber: Los promedios de Lyles en 36 partidos fueron los siguientes: 18.7 puntos, 9.0 rebotes y 2.4 asistencias. Además, cuando Lyles jugó al menos 25 minutos en un juego, lo que ocurrió 23 veces, promedió 17.0 puntos, 7.4 rebotes y disparó un 55 % desde el campo y 44 % desde la línea de 3 puntos. Lyles también tuvo seis doble-dobles, segundo en el equipo y superado solo por Nikola Jokić (38). Eso es increíble si consideramos que su tiempo de juego era impredecible. Aquí tengo una predicción un poco arriesgada: Lyles será el cuarto anotador de los Nuggets durante esta temporada, después de Jokić, Jamal Murray y Gary Harris.

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter.