Repaso de la temporada de los Denver Nuggets: Nikola Jokić

LAS CIFRAS

Partidos: 80, PPG: 20.1, RPG: 10.8, APG: 7.3, SPG: 1.4, FG: .511

LA TEMPORADA

Después de firmar una extensión por varios años de su contrato en el verano del 2018, Nikola Jokić despertaba muchas expectativas.

"Es muy emocionante para nosotros poder premiar a Nikola por el arduo trabajo que ha realizado hasta ahora, y los fanáticos de los Nuggets deberían estar ansiosos de poder verlo crecer hasta llegar a ser uno de los mejores jugadores en esta liga y el líder de nuestro equipo durante muchos años", dijo Josh Kroenke, vicepresidente de Kroenke Sports & Entertainment en julio.

El pívot serbio superó esas expectativas con una campaña histórica para los Nuggets.

Jokić fue uno de los únicos tres jugadores de la NBA esta temporada en liderar las estadísticas de su equipo en cuanto a puntos, rebotes, asistencias y robos. Los otros dos fueron LeBron James y Giannis Antetokounmpo. El jugador de 24 años recibió su primera distinción como All-Star y se convirtió en el primer jugador de los Nuggets desde 1978 que forma parte del primer equipo All-NBA.

"Nikola hizo todo lo que le pedimos y mucho más", comentó el entrenador de los Nuggets Michael Malone al final de la temporada.

Existen muchos momentos destacados en los que se puede apreciar que la temporada de Jokić estuvo a la altura de un MVP. ¿Quién podría olvidarse de su actuación de 40 puntos en la victoria de los Nuggets por 116 a 113 sobre los Trail Blazers en Portland? O bien, su dominante noche contra los Sixers unos días después, en la que anotó 32 puntos, capturó 18 rebotes y dio 10 asistencias. Es posible que el mejor tramo de la temporada regular de Jokić haya sido a principios de enero, cuando fue nombrado por la NBA como el mejor jugador de la semana en la Conferencia Oeste. Desde el 31 de diciembre hasta el 6 de enero, promedió 26.8 puntos, 11.8 rebotes, 9 asistencias y 2 robos, además de una efectividad de lanzamientos de campo de un 56.8 %.

A pesar de lo bien que jugó Jokić durante la temporada regular, jugó a un nivel superior en la postemporada. En su primera aparición en eliminatorias, promedió 25.1 puntos, 13 rebotes, 8.4 asistencias y 1.1 robos, además de una efectividad de un 40 % en sus lanzamientos de tres puntos. Su debut en eliminatorias se compara con el de jugadores como Shaquille O'Neal, David Robinson, Hakeem Olajuwon y Patrick Ewing. Los compañeros de Jokić quedaron impresionados con su actitud de veterano durante los 14 partidos de los Nuggets en las eliminatorias.

"Creo que (Jokic) es imparable", comentó Will Barton. "En materia ofensiva, no hay nada que no pueda hacer. Sabe manejar, lanzar y pasar el balón. Sabe moverse bajo el tablero. ¿Hay algo qué no pueda hacer?"

"Para mí es el mejor gigante de la liga", agregó.

Jokić también demostró su evolución como líder esta temporada cuando asumió la responsabilidad tras quedar fuera de las eliminatorias. A pesar de que había anotado 29 puntos y capturado 13 rebotes, se lamentó de haber fallado un tiro libre a falta de 11.4 segundos que habría recortado la diferencia en el marcador a 98-96.

"Me consideran un líder". "Me consideran su mejor jugador y no logré encestar ese tiro libre al final", dijo Jokic.

Aunque Jokić insiste en que no utilizará la derrota en las eliminatorias como motivación, Malone cree firmemente que su pívot All-Star será incluso más peligroso la próxima temporada.

"Lo hice jugar 40 minutos por noche y responde promediando 25 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias y un porcentaje de efectividad de más del 50 % en tiros de campo y de más de un 39 % en lanzamientos de tres puntos. ¿Quién es capaz de hacer eso?", preguntó Malone.

"Sé que este año mostrará una versión mucho mejor que la del año pasado, porque es lo que hace después de cada verano", agregó.

DATO POCO CONOCIDO

Cuando Jokić vuelve a su hogar en Sombor, Serbia, suele salir a montar sus caballos.