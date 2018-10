Por qué la defensa se está convirtiendo en la nueva tarjeta de presentación de los Nuggets

En esencia, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, es un tipo defensivo. Creció alrededor de equipos defensivos. Entrenó a buenos equipos defensivos.

Y deseaba con todas sus fuerzas que los Nuggets fueran uno de ellos.

Sin embargo, durante las últimas temporadas, Malone debió disfrutar del despliegue de la ofensiva con la mandíbula apretada por una defensa en constante desarrollo. Sin embargo, es posible que esos días ya hayan quedado en el pasado.r

Su espera podría llegar a su fin.

El comienzo de tres juegos en la defensa de los Nuggets esta temporada no ha sido menos que espectacular.

"Esta es la defensa con la que soñaba", dijo Malone. "Desde que llegué a este equipo".

Es pronto. Muy pronto. Nadie piensa lo contrario.

Pero es también el comienzo defensivo más prometedor en la era Malone. La última vez que los Nuggets fueron sólidos en la defensa durante toda una temporada fue cuando el equipo avanzó a las Finales de la Conferencia Oeste en el 2009. Los Nuggets de ese entonces se ubicaban en el octavo lugar en la clasificación defensiva (105.6).

¿Los Nuggets de ahora? Superaron a sus tres primeros oponentes por 100 puntos en una NBA que ve cómo las puntuaciones aumentan sin control. Su promedio defensivo es de 92.9. Son 17 puntos menos por 100 posesiones del año pasado.r

La pregunta es: ¿Por qué?

"Yo diría que se debe a la convicción y el compromiso del equipo en general", dijo Malone. "Puedes hablar de plan de juego y puedes hablar de estrategia, pero al final del día, para mí, la defensa se reduce al orgullo. ¿Quieres salir y dar todo lo que tienes para defender?". Lo segundo es el esfuerzo múltiple.

"Estamos dando vueltas, ya sean desviaciones o tiros contestados. No siempre ha funcionado y no siempre va a funcionar, ¿y qué haces cuando no funciona? ¿Abandonas el juego? El año pasado, éramos mucho más que jugadores esforzándose como equipo, y lo más destacado para mí fue que superamos a tres grandes oponentes por 100 puntos, lo que significa que nuestros chicos están preocupados, están comprometidos y se están esforzando al máximo".

Es el comienzo.

Verdaderamente, esto ha sido una evolución de cuatro años de bloqueos y esfuerzo individual. Los Nuggets comenzaron la temporada pasada como uno de los mejores equipos defensivos con un porcentaje de 3 puntos. Sin embargo, simultáneamente cedieron varios puntos. Cuando el equipo de entrenamiento hizo ajustes para proteger mejor el aro, todo el sistema se vino abajo.

La temporada pasada hicieron jugadas de bloqueo de una cierta manera, sin embargo, esta temporada Malone y su equipo hicieron algunos cambios. En el pasado, a Nikola Jokić se le indicó principalmente que disminuyera las jugadas de bloqueo y que, en cambio, obstruyera a los que llevaban el balón para anotar. Pero se sintió vulnerable, ya que los escoltas atacaron sus pies y se le vinieron encima a toda velocidad hasta dejarlo en el suelo. Jokić expresó su deseo de ser más agresivo en el punto de ataque y Malone le concedió la petición. Jokić respondió con manos y pies activos en las pantallas y ha sido muy efectivo con las jugadas de bloqueo.r/p>

Los Nuggets ahora hacen cambios de forma más simplificada. Tienen un sistema para arreglar los desequilibrios que no son en su favor y que ocurren por los cambios. Practicaron las rotaciones una y otra vez durante el campo de entrenamiento.

Los Nuggets también practicaron las jugadas múltiples repetidamente, los que les permitió crear nuevos hábitos de trabajo duro. Eso se ha reflejado en los juegos, no solo en cuanto al esfuerzo físico, sino también en la mentalidad.

Esta es la manera en que Torrey Craig describió su trabajo en la defensa y la forma en que se ocupó de los balones perdidos.

"Sabía que era un gran juego y que cada posesión contaba", dijo. "Así que, si veía que el balón estaba solo, iba por él".

La adición de jugadores defensivos como Craig, Gary Harris, Paul Millsap y Mason Plumlee fue de ayuda. El desarrollo de los Nuggets más jóvenes que necesitaban tener experiencia y aprender todo lo que los jugadores ofensivos podían enseñarles también ayudó.

Esto nos lleva al esfuerzo defensivo contra Golden State. Los Nuggets se mantuvieron por encima de los Warriors por 100 puntos en dos de los últimos cuatro encuentros y ganaron tres de los últimos cuatro.

"Obviamente, tener 7 de 29 desde la línea de tres puntos fue fenomenal, considerando los tiradores y la

ofensiva que tienen", dijo Malone después de la victoria de la noche del lunes. "Acabo de preguntarle a nuestro equipo: 'Si les hubiera dicho antes del juego que vamos a hacer 40 tiros desde el campo, 18 desde la línea de tres y perderemos 18 tiros libres, ¿qué me hubieran dicho? Que perdimos la cabeza'. Lo que me encanta de nuestro equipo es que en Los Ángeles, en nuestra noche de apertura en el camino, (y) esta noche, no estamos haciendo tiros, estamos luchando para hacer tiros libres sin permitir que afecten nuestra defensa".

Justo como Malone los habría soñado.

"Sabemos cuánto talento tenemos en este equipo", dijo Craig. "Y sabemos que si solo defendemos, entonces podemos superar a cada equipo en esta liga".

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter