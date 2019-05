Paul Millsap quiere escribir su historia con los Denver Nuggets

A pesar de que la temporada 2018-19 de los Denver Nuggets terminó con una reñida derrota en el séptimo partido contra los Portland Trail Blazers, la temporada representó el liderazgo y el juego consistente que Paul Millsap puede aportar al equipo.

Después de que una lesión en la campaña 2017-18 limitó a Millsap a solo 38 partidos, el alero de 34 años apareció en 70 partidos durante esta última temporada. En los 65 partidos en los que Millsap entró jugando como titular, Denver obtuvo un resultado de 44-21, lo cual destacó el impacto que puede tener en ambos extremos de la cancha. A pesar de su promedio de anotación y la disminución de su tiempo de juego durante esta temporada, Millsap generó más impacto cuando estuvo en la cancha.

"Sentí que tuve un año realmente bueno", comentó Millsap durante su entrevista a la salida. "A pesar de los puntos y la falta de rebotes, si miras un poco más en detalle, se puede ver, y estoy orgulloso de eso".

Millsap se subestimó, ya que su promedio de rebotes, en realidad, aumentó a un 7.2 % esta temporada. En general, Millsap sí tiene razón en que los números y el análisis detallado muestran su impacto. El jugador, que ha sido All-Star 4 veces, tuvo su índice de eficiencia más alto desde la temporada 2015-16, el porcentaje de tiro real más alto (una medida de la eficacia de los lanzamientos que tiene en consideración las anotaciones de tiros de 2 puntos, las de los tiros de 3 puntos y los tiros libres) desde la temporada 2010-11 y su mayor participación en victorias (una estimación del número de victorias a las cuales contribuye un jugador) desde la temporada 2016-17. Además, Millsap lideró al equipo con una calificación neta de +8.4.

En general, Millsap obtuvo métricas avanzadas más altas en comparación con la temporada pasada. A pesar de su edad avanzada en comparación con los estándares de la NBA, no está usando eso como una excusa cuando sale a la cancha.

"Jugué lo mejor que pude y hay oportunidades para mejorar ", dijo Millsap. "Ese es el lado bueno, incluso a los 34 años sé que puedo mejorar en varias áreas de mi juego, y ese es mi objetivo. No soy alguien que mire la edad y diga que ya llegó a su mejor momento".

Con la temporada llegando oficialmente a su final, Millsap está enfocado en mejorar su juego y prolongar su viaje con los Nuggets en su búsqueda por un campeonato.

"Si pienso en cómo quiero hacerlo y cómo quiero que cuenten mi historia, este es el grupo que me puede ayudar a hacerlo (ganar un título)", dijo Millsap. "Es un sueño y un objetivo que siempre he tenido. Veo las ganas que tienen estos chicos de mejorar. Me siento cómodo con eso".

La unión entre Millsap y los Nuggets parece encajar y beneficiar a ambas partes en esta etapa. Millsap agregó lo siguiente: "He sido un tipo que todos han considerado demasiado pequeño para ser alero durante los años. Siempre han dudado de mí. Eso hizo que este año sea tan especial. Todos dudaron de este equipo durante el año. Que no podíamos hacer esto o lo otro, que éramos muy jóvenes, bla bla bla. Demostramos que todos estaban equivocados".

Millsap entiende y aprecia el impacto que puede tener en un equipo como Denver, que depende principalmente de jugadores jóvenes para tener éxito.

"Para mí, no se trata necesariamente de probarle a la gente que estaba equivocada, sino de probarme a mí mismo que puedo hacerlo a mi manera y ganar de todas formas. Puedo hacer esto con quien yo quiera. Puedo ayudar a un equipo joven y talentoso a alcanzar ese objetivo".

Aunque el veterano sabe que el momento de gloria de un equipo solo puede durar un breve período, cree que este es solo el principio de este equipo de los Nuggets.

"Creo que este equipo puede lograrlo", comentó Millsap. "Ese es el objetivo de todos, y así debería ser. El próximo año va a ser aún mejor. Este año fue un despertar y una fiesta de bienvenida para muchos chicos, así que, el próximo año seguro será mejor".