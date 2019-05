Nikola Jokić impresiona en la primera victoria de los Nuggets en la primera ronda

Todo se definió en los últimos minutos del séptimo partido. Después de mantener una ventaja de dos dígitos durante el partido, los Denver Nuggets lograron una victoria 90 a 86 para avanzar a la segunda ronda. Jokić fue, una vez más, la fuerza impulsora de Denver, ya que terminó con 21 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, lo cual marcó su segundo triple-doble de la serie.

Jokić dirigió a los Nuggets durante toda la serie y terminó la serie con un promedio de 23.1 puntos, 12.1 rebotes y 9.1 asistencias por partido, con un porcentaje de tiro de campo del 48.2 %.

El jugador de 24 años demostró todas sus habilidades durante la serie, balanceando la creación de jugadas y los lanzamientos de 3 puntos con su impresionante juego de pívot. Los Spurs no tenían cómo responder a Jokić, que realizaba jugadas de forma rutinaria en toda la cancha.

"Se ha puesto a la altura (de las eliminatorias) y mucho más", dijo el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, antes del séptimo juego. "El hecho es que, incluso cuando el desafío estaba aumentando, no disminuyó su juego".

En el primer partido, San Antonio regularmente duplicó las jugadas de giro de Jokić, lo cual lo forzó a crear oportunidades para que los demás anotaran, con 14 asistencias. A pesar de haber anotado solo 10 puntos en la derrota inaugural de la serie, Jokić estuvo sólido en la defensa y activo en los rebotes, ya que atrapó 14.

Cuando San Antonio comenzó a abandonar las marcas dobles, Jokić logró hacer sus jugadas de forma regular. El gran jugador All-Star anotó al menos 21 puntos en cada partido desde esa derrota temprana, con una excepción; el quinto partido, en el cual Denver lideró holgadamente por cifras de dos dígitos durante toda la segunda mitad.

"Nikola ha jugado bien", comentó Paul Millsap después del cuarto partido. "Es un jugador con mucha presencia y es muy maduro para su edad, como jugador de básquetbol. Sabe de qué se trata este momento y lo acepta al máximo".

Sin duda, Jokić se vio cómodo desarmando la defensa de San Antonio en la primera ronda. El sexto partido mostró los talentos de Jokić, ya que anotó 43 puntos con un porcentaje de tiro de campo del 63 %, además de atrapar 12 rebotes y lograr 9 asistencias. Los 43 puntos son un récord de la franquicia en las eliminatorias para Denver, y Jokić fue la fuerza impulsora que mantuvo a los Nuggets en el juego durante tres cuartos.

"Cuando él (Jokić) juega agresivo, todos lo hacemos", comentó Millsap. "Él marca el paso, porque tiene mucho el balón. Cuando juega agresivo, haciendo sus movimientos y bloqueos, los chicos se alimentan de eso".

Sin embargo, lo increíble de la serie de la primera ronda no fue solo la ofensiva de Jokić. El gran jugador serbio hizo unas jugadas defensivas impresionantes contra el jugador All-Star de los Spurs, LaMarcus Aldridge, lo que mantuvo al jugador, que ha sido All-Star siete veces, con un porcentaje de tiros de campo del 44.2 % cuando jugó contra él.

"Lo que más me enorgullece de Nikola es su defensa", dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, antes del quinto partido. "El compromiso, la energía, lo orgulloso que está. Ya sean jugadas de robo o de pívot, veo que Nikola está muy comprometido en esa zona de la cancha. Ahora, Nikola no solo anota, crea jugadas y asegura rebotes, también agrega un componente defensivo al equipo. Es una gran señal de crecimiento y no podría haber llegado en un mejor momento".

La capacidad de Jokić para jugar contra Aldridge de espalda al aro ha permitido que Millsap se encargue de otras coberturas defensivas, la más notable fue con Rudy Gay.

"Diría que (el rendimiento de Jokić en las eliminatorias) ha fortalecido mi creencia de que es un jugador que será candidato a estar en el Salón de la Fama, ser un All-Star de la NBA o un MVP", dijo Malone antes del enfrentamiento en el que se jugaban el todo o nada. "Es la primera vez que juega en las eliminatorias y está saliendo a jugar a un nivel increíblemente alto. Nikola se adapta al momento".

Ahora, Jokić busca liderar a Denver en una serie de la segunda ronda contra los Portland Trail Blazers. Si su juego en la primera ronda sirve como indicador, Jokić estará más que listo para liderar a los Nuggets en ambos extremos de la cancha.