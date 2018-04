Nikola Jokić aparece en el último comercial de la NBA "I'm Why"

Es un clásico de todos los tiempos.

"Puede que su apodo sea el Guasón, pero este hombre no es un bromista".

Es un hecho. ¿Y ahora? La genialidad que Nikola Jokić muestra en los partidos ha llamado la atención. Jokić es parte del último comercial de la serie publicitaria de la NBA "I'm Why", el tercer capítulo de la campaña global "This Is Why We Play". Es el mejor pívot de la NBA y sus habilidades se muestran plenamente en el energético anuncio publicitario de 30 segundos.

Incluye una de las respuestas posteriores al partido más clásicas a una pregunta sobre Jokić.

El hombre ancla de Altitude Sports, Vic Lombardi, le pregunta al escolta de los Nuggets Gary Harris: "¿Alguna vez has jugado con alguien que dé mejores pases que Nikola Jokić?".

Harris respondió: "Nunca".

Así de simple.

En marzo, Jokić tuvo seis partidos de al menos seis asistencias. Eso incluye los ocho que registró en el partido del martes en la noche en Toronto, lo que lo posiciona con el tercer total más alto de cualquier jugador en la liga esa noche. Es el número 15 en la NBA, con un promedio de 6 asistencias por noche. Sus pases no solo se destacan por su sorprendente habilidad para captar la pelota y abrirle el juego a sus compañeros, sino que muchas veces conoce al jugador que está libre antes de que el jugador lo sepa o se lo pasa al jugador que está libre. Como un defensa,

puesto en el que, obviamente, alguna vez se desempeñó durante su carrera como basquetbolista.

Él es el engranaje que hace funcionar a la ofensiva de los Nuggets. Es uno de los equipos con los mejores pases de la liga, quinto en la NBA en asistencias por noche con 25.0, y Jokić representa casi un tercio del total.

Y él, hábilmente, traspasa cualquier elogio a sus compañeros.

Quizás, esa es su mejor asistencia.

