Draft Prospect Q&A with Marcus Derrickson, Brandon McCoy, Andre Spight, Jordan McLaughlin, Brayon Blake, and Doral Moore

Favorite pizza topping?

MD: Chicken.

BM: Sausage.

AS: Bacon and pepperoni.

JM: Pepperoni.

BB: Pepperoni.

DM: Pepperoni and sausage.

Favorite superhero?

MD: The Hulk.

BM: Deadpool.

AS: Hulk.

JM: Superman.

BB: Batman.

Is a hotdog a sandwich?

MD: No, ma’am.

BM: Yeah, it’s a sandwich.

AS: Yeah.

JM: Sandwich.

BB: No.

DM: Technically, yeah.

Who was your basketball idol growing up?

MD: Carmelo Anthony.

BM: Hakeem Olajuwon.

AS: Kobe Bryant.

JM: Michael Jordan.

BB: Michael Jordan and LeBron James.