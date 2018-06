The Denver Nuggets will hold a pre-draft workout on Wednesday, June 13th on the UCHealth Practice Court at Pepsi Center.

Wednesday’s Workout (6/13):

Hayden Dalton, Wyoming – F / 6-8 / 195

Jacob Evans, Cincinnati – G / 6-6 / 210

Arnoldas Kulboka, Capo d’Orlando – F / 6-9 / 198

Dzanan Musa, Cedevita – G-F / 6-8 / 190

Ajdin Penava, Marshall – F / 6-9 / 214

Johnathan Williams, Gonzaga – F / 6-9 / 228

Workout #2:

Robert Williams, Texas A&M – F / 6-10 / 241