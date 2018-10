Mile High Dreams Gala 2018

Mile High Dreams Gala - A Toast to Our Teams les da a los fanáticos la oportunidad de compartir y compartir con jugadores, entrenadores, bailarines y mascotas de los Denver Nuggets, los Colorado Avalanche, los Colorado Mammoth y los Colorado Rapids. No se pierda una gran noche con elaboradas degustaciones de comida de los mejores restaurantes de Denver, una variedad de bebidas, música en vivo, subastas silenciosas, estaciones de fotos, juegos de casino y mucho más. Las ganancias irán en beneficio de los programas Kroenke Sports Charities para niños y familias en Colorado.

Mile High Dreams Gala – A Toast to Our Teams

Lunes, 12 de noviembre del 2018

de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

Pepsi Center Club Level

Debe tener 21 años o más para asistir

Precios de los boletos

Compre los boletos en línea a través de Altitude Tickets: www.pepsicenter.com/gala

Boleto VIP: $250