Michael Porter Jr. de los Denver Nuggets: Estoy listo para jugar

Después de no haber jugado en la temporada 2018-19 para recuperarse de una lesión previa, Michael Porter Jr. está más que listo para entrar a la cancha y dejar su marca en el equipo de Denver para la siguiente temporada. Porter Jr. está listo y preparado para formar parte de la Liga de verano en julio, en la que buscará mostrar sus talentos y su disposición para formar parte de la NBA.

"Sí, no puedo esperar para volver. Nada se comparará con estar en la cancha por primera vez para jugar un partido de verdad. Este equipo ya tiene muchas armas, pero creo que puedo ser un jugador versátil que sea capaz de hacer muchas cosas diferentes en la cancha y encestar algunos tiros".

Agregó: "Me siento muy bien. He trabajado duro todos los días con los chicos y siento que estoy en mi mejor momento como jugador. Solo quiero demostrar que estoy de vuelta, que me siento bien y que estoy listo para jugar".

Porter Jr., que ha estado en varias simulaciones de drafts entre los cinco primeros o cerca de estas posiciones en el Draft de la NBA del 2018, entró a los Nuggets con la selección n.º 14 como resultado de una lesión de espalda que le costó la mayor parte de su temporada de novato en la Universidad de Misuri.

"Han sido un par de años duros para mí, incluso cuando volví a Misuri", dijo Porter Jr. "Fue realmente difícil, pero tienes que ser positivo y trabajar lo más duro que puedas. En retrospectiva, es genial ver lo lejos que he llegado".

Aunque Porter Jr. no vio las canchas durante la temporada, pudo ganar experiencias valiosas fuera de ella.

"Para mí fue increíble poder pasar este año aprendiendo del juego y estar cerca de los demás jugadores", dijo Porter Jr. "Aprendí mucho. Tan solo estar cerca del estilo de vida de la NBA, acostumbrarme a los viajes, ver lo duro que trabajan los jugadores y la recuperación implicada. Ha sido muy bueno y creo que me beneficiará a largo plazo".

Con los Nuggets disfrutando de un gran éxito esta temporada a medida que el joven núcleo del equipo crecía y se desarrollaba, el alero de 20 años disfrutó ver y aprender desde la banca. "Es una gran ventaja. Intenté aprovecharla, mirando desde la banca. Ver dónde puedo conseguir lanzamientos en la ofensiva y aprender sobre el juego de la NBA. Es un juego diferente, con los espacios y todo eso, así que creo que será una ventaja importante".

Los Nuggets ya poseían uno de los núcleos jóvenes más talentosos de la NBA. Si Porter Jr. puede agregar otro elemento a la mezcla, que genere diversidad y tiros, Denver estará listo para tener éxito durante muchos años.

"Él (Porter Jr.) es especial, por supuesto", agregó el escolta de los Nuggets, Monte Morris. "Puede manejar el balón, lanzarlo y, además, mide 2.10 m". Es un atleta increíble. Lo mejor de Michael es que siente que es el mejor jugador en la cancha en todo momento, independientemente de quién esté jugando. Tiene esa confianza en él mismo, así que creo que será fácil para él ajustarse cuando pase a formar parte de la rotación, porque con esa confianza, entrará a la cancha y jugará con seguridad".

Ahora, comienza una nueva temporada para Porter Jr. y los Nuggets a medida que crecen y construyen sobre la base de la exitosa campaña del 2018-19.