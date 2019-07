Michael Malone de los Denver Nuggets habla sobre Jerami Grant, la continuidad del plantel y otros temas

Tras concluir la participación de los Denver Nuggets en la liga de verano 2019, el entrenador Michael Malone acudió a The Jim Rome Show para comentar diversos temas relacionados con los Nuggets.

A continuación, presentamos algunos de los conceptos más destacados que dejó su participación en el programa:

Acerca del desempeño de Nikola Jokić en las eliminatorias:

"No conozco suficientes adjetivos para describir la actuación de Nikola. Todos sabemos lo talentoso, habilidoso y generoso que es. Además, su coeficiente intelectual está por sobre las nubes. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue que siempre recibía críticas por no ser lo suficientemente atlético o no estar en la mejor forma posible". "Creo que en las eliminatorias acalló a sus críticos. Este muchacho está en gran forma. Además, cuenta con una mentalidad aguerrida para ser alguien que está en esta situación por primera vez. Lo que más me impresionó de Nikola fue su mentalidad y su fortaleza psicológica".

Acerca de superar las 54 victorias de la temporada 2018-19:

"Será un tremendo desafío. Para contestar tu pregunta, Jim, voy a señalar que somos el único equipo que ha mejorado sus números en cada uno de los últimos cuatro años. Un logro sobresaliente. Y lo mejor es que lo hicimos a la antigua. Lo conseguimos gracias a nuestro trabajo. Fomentamos el desarrollo de todos los jugadores jóvenes, por lo que los resultados de esos cuatro años seguidos demuestran el trabajo y el esfuerzo de nuestros entrenadores, directivos, propietarios y, por sobre todo, de nuestros jugadores.

Además, me atrevería a decir que nuestra mayor fortaleza ha sido nuestra continuidad. Contaremos con todos aquellos jugadores que se unirán para tener su primera experiencia. Es fantástico. Es emocionante. A los fanáticos de la NBA les encantará. La ventaja que tenemos por sobre muchos equipos, es que nos acercamos a nuestro quinto año juntos y el tercero para la mayoría de nuestros jugadores. Nuestra continuidad se vio reflejada en nuestro gran arranque la temporada pasada. Y esperamos que suceda lo mismo este año".

Acerca del estilo de Jerami Grant y cómo encajará en el equipo:

"Bueno, diría que Jerami Grant me encanta en muchos sentidos. Es un jugador joven de 25 años que viene de tener un gran año profesional. Tuvo las mejores estadísticas de su carrera en cuanto a puntos y rebotes; además de un porcentaje de efectividad de un 39 % desde la línea de tres puntos. Creo que recién está empezando a descubrir todo su potencial como jugador. Jerami Grant no necesita tener el balón en su posesión para ser efectivo, puede capitalizar las jugadas de los demás. Creo que encajará a la perfección junto a Nikola, Jamal, Gary y todos nuestros jugadores".