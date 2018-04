Los Nuggets hablan acerca de la temporada de logros y tareas incompletas

Por lo general, menos de 24 horas después del último juego de la temporada no es tiempo suficiente para superar el sabor amargo del abrupto final. A pesar de eso, los Nuggets conversaron con un aura de decepción, pero al mismo tiempo, de esperanza, cuando se reunieron por última vez con los medios de comunicación el jueves por la mañana.

"Evidentemente, no dormimos bien después de ese juego", comentó Michael Malone, el entrenador de los Nuggets. "En mi opinión, llegar a ese punto fue un logro, independientemente de ganar o perder. Pero es frustrante quedarse corto, porque somos competidores. Sin embargo, anoche y esta mañana reflexioné acerca del desempeño de este año. Aunque tanto nosotros como los fanáticos nos sentimos decepcionados de no poder avanzar a las eliminatorias, no dejaré que eso defina el desempeño del año".

"Somos uno de los tres equipos de la NBA en mejorar la puntuación con respecto a la temporada anterior en los últimos tres años, con un registro de 46-36. En mi opinión, eso es un logro importante. El equipo había ganado 30 juegos cuando empecé a entrenarlo. (Ahora), ganamos 46. Eso representa una mejora de 16 juegos. La cultura mejoró, al igual que los jugadores. Este año, se agotaron las entradas de 14 partidos, a diferencia de los 3 juegos del año pasado. Creo que el básquetbol se convirtió nuevamente en algo emocionante y divertido en Denver, y eso se debe en gran parte a los fanáticos. Comprendo la emoción y la frustración. Pero todos nos sentimos de la misma manera. Y todo lo que puedo decirles es esto: Nos dirigimos hacia la dirección correcta. Estamos mejorando. Mejoramos en una gran cantidad de aspectos este año".

Las victorias de local no son menos interesantes. Los Nuggets obtuvieron 31 victorias en el Pepsi Center, que representa una mejora de 9 juegos con respecto a la temporada anterior, y la mayor cantidad de victorias de local desde que ganaron 38 juegos de local en la temporada 2012-2013. Mejoraron considerablemente en los partidos cerrados (10-5 en juegos de tres puntos o menos), que fue uno de los mejores cinco registros y la segunda mayor cantidad de victorias de la NBA en esa categoría durante esta temporada. También mejoraron en su división, con un registro de victorias contra Oklahoma City (3-1) y Portland (3-1).

Jugadores como Nikola Jokić, Jamal Murray, Will Barton y Gary Harris mejoraron sus juegos. El impacto de incluir al alero All-Star Paul Millsap se vio opacado por una lesión en la muñeca que le costó al veterano 44 juegos, pero hubo destellos de lo beneficioso que podría ser este jugador para el sistema de los Nuggets.

Aun así, no se puede negar que hay problemas en la cancha que se deben solucionar, como la defensa y mantener la concentración sin importar el oponente.

"Cuando salimos a la cancha y jugamos contra los equipos que necesitamos vencer que no están a nuestro nivel, tenemos acabarlos", dijo el escolta Jamal Murray. "Debemos tomar el juego con mayor seriedad en lugar de salir a jugar pensando que vamos a ganar".

Señaló el centro Nikola Jokić y agregó: "Esto es un aprendizaje. No jugamos bien porque durante toda la temporada no estuvimos concentrados en todos los partidos".

Pero todos se sienten motivados por lo que les depara el futuro.

"A pesar de todo, me mantengo optimista y me siento satisfecho con lo que logramos", comentó el alero Paul Millsap. "Si bien atravesamos circunstancias y situaciones durante el año, como lesiones y varios cambios en la alineación, sigo creyendo que fue una temporada exitosa. No me afecta demasiado. Desearía que continuáramos jugando, aun así estoy contento por mis compañeros y por lo que logramos".

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter