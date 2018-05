Los Nuggets dan la talla frente a los medios nacionales

Los Nuggets se mantienen a salvo de todo el frenesí generado durante el All-Star Weekend de la NBA. Dos equipos adicionales de la Conferencia Oeste, los Utah Jazz y los L.A. Clippers, se sumaron a la carrera por alcanzar las eliminatorias, y en las predicciones sobre quién lo logrará y quién no, los Nuggets reciben el apoyo de los medios nacionales por su nivel de juego presenciado hasta ahora.

“Considerando hasta dónde han llegado sin (Paul) Millsap, es un gran logro”, expresa Brian Windhorst, periodista deportivo de ESPN. “Se piensa que, una vez que Millsap regrese, su desempeño será aún mejor. No sé si será así efectivamente, pero al menos es lo que se piensa.

“La manera en que Mike (Malone) ha podido trabajar con su plantel, liderarlo y potenciarlo a medida que avanza la temporada, realmente ha logrado que este año sea su mejor nivel de entrenamiento. Aún no llegan a la recta final, pero considero que para ellos será un gran desafío. Sin embargo, cuando Millsap se lesionó de esa manera, creo que la mayoría pensamos que era el fin”.

Pero no lo fue. Para nada, de hecho.

Están 23-19 en los 42 partidos sin Millsap, el cuatro veces All-Star, quien no juega desde noviembre debido a una rotura de ligamento en la muñeca izquierda. Y debido a que han podido sobrellevar la situación exitosamente, los Nuggets ingresaron al descanso en la sexta posición del Oeste, con un registro de 32-26 y 24 partidos por jugar.

“Considero que son el equipo que no es cabeza de serie más peligroso de la Conferencia Oeste, debido a las diferentes maneras en las que pueden atacar, con jugadores como (Nikola) Jokić, (Gary) Harris y (Will) Barton, chicos diferentes y talentosos a la vez”, expresa Sekou Smith, analista deportivo de NBA TV. “Todos estos jóvenes atléticos y versátiles que juegan con energía, pueden lanzar desde zonas alejadas, caerse y volverse a levantar. Si fuera un cabeza de serie, estaría asustado, ya que no sabría qué esperar de ellos en una eliminatoria”.

Los Nuggets han salido victoriosos de muchas alineaciones variadas entre sí y el entrenador Michael Malone, junto con su equipo, descubren constantemente combinaciones que dan buenos resultados.

“Tienen cierta legitimidad por la que han luchado con esfuerzo durante los últimos años”, explica Sam Amick, periodista deportivo de USA Today. “Le doy gran parte del crédito a Mike Malone. Todos saben que Mike se esmera en cumplir sus objetivos y es algo intenso, pero está rindiendo frutos”.

Los Nuggets esperan el regreso del pívot Mason Plumlee (quien sufrió una lesión en la pantorrilla) para el viernes para el partido contra San Antonio y de Millsap en una cuantas semanas.

“El comodín que tienen es Paul”, agrega Smith. “Ya he dicho antes que Paul y Kevin Love (de Cleveland) son dos chicos que, en algún momento durante la temporada, regresarán de sus lesiones y cambiarán dramáticamente la fortuna de sus equipos. Paul, considerando que es alguien que ha jugado así de bien en las clasificatorias, un All-Star, un veterano, ¿qué lograría en ese equipo? En la recta final, una gran diferencia”.

Tanto Smith como Amick también notaron cómo los Nuggets hacen que los jugadores jóvenes se vuelvan competitivos. Jokic está logrando otra temporada sólida. Harris ha desarrollado una temporada 2016-17 sólida, y Murray está teniendo un año exitoso durante su segunda temporada en la NBA.

“No ha sido un proceso lineal”, explica Amick. “Sé que han debido ser pacientes, pero considero que van por buen camino”.

Smith agrega: “Son uno de mis equipos favoritos para ver, debido al talento dinámico y la intensidad del talento que poseen. Realmente, aún no llegan al nivel que, estoy seguro, algunos desean que tengan, sin embargo, con el paso de los años he visto a muchos equipos jóvenes que no se dan el tiempo de crecer y mejorar juntos como equipo.

“Para mí, Denver está actuando con mucha inteligencia, ya que les dan flexibilidad a esos jóvenes, lo que les permite cometer errores, trabajar en ellos y descubrir cuál debería ser el nivel orgánico del equipo, en vez de solo saltarse ese proceso, o acelerarlo o manipularlo”.

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter