Los Nuggets alargan el contrato del agente libre Will Barton

DENVER, 9 de julio del 2018 – Los Denver Nuggets alargaron el contrato del escolta y agente libre, Will Barton a un contrato de varios años, anunció hoy el presidente de operaciones de básquetbol, Tim Connelly.

Barton, de 27 años, ha pasado las últimas 4 temporadas en Denver, disfrutando del mejor año de su carrera en el 2017-18, con promedios de 15.7 puntos, 5.0 rebotes, 4.1 asistencias y 1.00 robos por juego en 81 partidos (40 desde el comienzo). También realizó los mejores lanzamientos de su carrera: 0.452 desde el campo y 0.370 desde fuera del arco. Además, demostró su habilidad para jugar en varias posiciones como titular y como uno de los seis hombres más valiosos de la liga. Barton fue uno de los dos jugadores de la liga que, durante esta temporada, promedió más de 15 puntos, más de 5 rebotes y más de 4 asistencias como titular en 40 juegos o menos (Tyreke Evans).

"Will Barton es un competidor audaz que nunca se rinde", dijo Connelly. "Se ha esforzado constantemente para ser el mejor jugador y compañero posible, y lo da todo sin importar en qué posición deba jugar. Estamos muy emocionados por haber logrado este trato y por mantener a un jugador tan importante como Will como parte clave de nuestro futuro".

En 40 juegos como titular en la temporada pasada, Barton promedió 17.7 puntos, 5.6 rebotes, 4.4 asistencias y 1.18 robos por juego. Jugó al menos 35 minutos en 31 partidos y logró asombrosos promedios de 19.8 puntos, 5.9 rebotes, 4.6 asistencias y 1.35 robos con un 45 % de precisión en sus tiros desde la línea de 3 puntos. El 30 de noviembre, contra Chicago, Barton anotó el máximo de su carrera, 37 puntos, incluida una bandeja invertida que les hizo ganar el juego justo antes de que se acabara el tiempo. También anotó más de 20 puntos y más de 5 asistencias en 4 juegos recién salido de la banca en esta temporada, el tercer jugador de estas características dentro de los reservas de la NBA.

"No podría estar más feliz de haber vuelto a Denver y quiero agradecerle a toda la familia de Kroenke, a Tim y a Arturas por creer en mí", dijo Barton. "Esta organización ha tenido mucha fe en mí y me siento bendecido de estar en esta situación. Amo jugar por esta ciudad y este equipo, y no puedo esperar a volver al trabajo".

Los Nuggets adquirieron al jugador nacido en Baltimore, Maryland, en un traspaso con los Portland Trail Blazers el 19 de febrero del 2015. Ha jugado en 251 partidos (60 como titular) durante 4 temporadas con Denver, promediando 14.2 puntos, 5.1 rebotes y 3.2 asistencias in 29.6 minutos por juego. Barton fue adquirido por los Portland Trail Blazers desde Memphis con la 40.º selección en el draft de la NBA del 2012.