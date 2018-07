Los Denver Nuggets Seleccionan a Michael Porter Jr. En La 14.ª Posición Del Draft De La NBA Del 2018

Denver también adquiere los derechos de draft de Jarred Vanderbilt y selecciona a Thomas Welsh en la 58.ª posición.

DENVER, 21 de junio del 2018. Los Denver Nuggets seleccionaron a Michael Porter Jr. en la 14.ª posición general del draft de la NBA del 2018 de esta noche. Denver también adquirió los derechos de draft del alero Jarred Vanderbilt de Orlando en la 41.ª general a cambio de la 43.ª posición y una futura segunda ronda de elección. Además, seleccionaron al central Thomas Welsh en la 58.ª posición.

Porter Jr. (2.11 m y 98 kg) firmó con la Universidad de Misuri como el recluta general n.º 1 de la nación como alumno de último año de la escuela secundaria Nathan Hale High School en Seattle, Washington. Porter Jr. promedió 36.2 puntos y 13.6 rebotes por juego como alumno de último año mientras guio a Nathan Hale a un récord perfecto de 29 victorias consecutivas en ruta al campeonato estatal Washington Class 3A, el primer título estatal para la escuela.

El joven de 19 años, nacido en Indianápolis, fue nombrado el jugador más valioso del McDonald's High School All-American Game, además de ganar los premios "National Player of the Year" tanto de Naismith como de Gatorade. Con esto, se une a Dwight Howard (2004), LeBron James (2003), Chris Webber (1991) y Alonzo Mourning (1988) como los únicos jugadores en lograr la hazaña. Porter Jr. fue nombrado "All-American" de la pretemporada 2017-18 de forma unánime, "ESPN National Freshman of the Year" de la pretemporada 2017-18 y "SEC Co-Player of the Year" de la pretemporada 2017-18 antes de que una lesión en la espalda lo limitara a jugar solo tres partidos durante su campaña de estreno.

Vanderbilt (2.06 m y 97 kg) apareció en 14 juegos como novato para Kentucky, con un promedio de 5.9 puntos, 7.9 rebotes y 1.0 asistencias en 17.0 minutos por juego. El joven de 19 años, proveniente de Houston, promedió 28.5 puntos, 13.4 rebotes y 8.8 asistencias como alumno de último año en la escuela preparatoria Victory Prep School. Vanderbilt jugó para la selección nacional juvenil de EE. UU. en el Nike Hoop Summit del 2017 y también fue miembro de la selección nacional sub-16 de EE. UU. que ganó el oro en el Campeonato FIBA Sub-16 de las Américas del 2015.

Welsh (2.13 m y 116 kg) jugó cuatro temporadas en la UCLA, donde promedió 9.5 puntos, 7.8 rebotes y 1.1 tapones, y logró un 53.7 % de tiros de campo. Fue uno de los cinco finalistas del premio Kareem Abdul-Jabar del 2017-18, el cual se entrega al mejor central de la nación, y terminó su carrera de Bruins tercero en rebotes (1,035), tercero en tapones (143) y sexto en doble-dobles (37). Como alumno de último año, el oriundo de California promedió 12.6 puntos, 10.8 rebotes y 1.4 asistencias, y logró un 40.7 % de tiros de tres puntos (45 de 112) y un 82.8 % de tiros libres. Sus 10.8 rebotes por partido fue el más alto de la UCLA por promedio de juego desde David Greenwood en 1977-78.