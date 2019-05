Los Denver Nuggets mantienen la cabeza en alto después de un doloroso séptimo partido contra los Portland Trail Blazers

Cuando sonó el pito final y se decidió la final de la Conferencia Oeste, había una atmósfera desanimada en el Pepsi Center. Los Nuggets lideraron hasta por 17 puntos, pero no pudieron mantenerse en una dolorosa derrota por 100-96 en el séptimo partido de la semifinal de la Conferencia Oeste el domingo. Después del resultado, había un ánimo lúgubre en los vestuarios, pero también prevalecía otra emoción: Tranquilidad y confianza.

"Para nosotros, esta noche es el final de la temporada, pero no voy a permitir que esta derrota en el séptimo partido nos quite el mágico año que hemos tenido", dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, después del partido. "No se siente así en este momento, pero si reflexiono y si nuestros jugadores reflexionan sobre lo que fuimos capaces de lograr; fue un año excelente. No podría haber pedido más de nuestros chicos".

Y qué año fue.

Los Nuggets terminaron la temporada regular con 54 victorias, muy bueno para la segunda posición en las eliminatorias de la Conferencia Oeste. Fue la primera aparición de Denver en las eliminatorias en seis años, y no decepcionó. Su serie de 14 partidos hizo que Estados Unidos conociera al fenómeno que es Nikola Jokić. Mostró a los talentos jóvenes en desarrollo que tiene el equipo, como Jamal Murray, Gary Harris, Malik Beasley y Monte Morris, entre otros. También se pudo ver como Paul Millsap jugó, posiblemente, la mejor postemporada en sus 13 años de carrera. Aunque el domingo fue decepcionante, hay una sensación predominante de que este joven equipo (el octavo más joven en la historia de las eliminatorias de la NBA) tomará esta experiencia de la postemporada y crecerá basándose en ella.

"El futuro es muy prometedor, me escucharon decirlo durante toda la postemporada. Me encanta este momento. Me encanta donde estamos, pero lo más importante es que me gusta hacia dónde vamos y con quiénes vamos", dijo Malone.

Jokić compartió las opiniones de su entrenador.

"Cuando empezamos esta temporada y el campamento de entrenamiento, dijimos que queríamos llegar a las eliminatorias y, luego, comenzamos a jugar muy bien, no estábamos en la última posición durante las últimas semanas y quisimos hacer algo más grande", comentó. "Teníamos la ventaja del local. Superamos a San Antonio en siete juegos y fue una serie muy reñida contra Portland.

"Es una mejora para nosotros. Es la primera vez que llegamos hasta acá y, con suerte, el próximo año nos irá mejor".

Millsap ha estado en varios equipos que han llegado a las eliminatorias en sus 13 años de carrera y estaba impresionado por la rapidez con la que sus jóvenes compañeros aprendieron sobre la marcha en las eliminatorias y por cómo se ajustaron.

"Fue una recta final increíble, asombrosas participaciones de chicos que nunca habían estado en una eliminatoria", comentó Millsap. "Aprendieron rápido, entendieron temprano de qué se trataban las eliminatorias y, como veterano en este vestuario, estoy muy orgulloso de todos los jugadores jóvenes que están aquí, por los desafíos que enfrentaron y que superaron. Aprendieron muy rápido para llegar a este punto. Estoy orgulloso de todos los que están en este vestuario".

Jokić fue uno de los jugadores que realmente mostró un crecimiento en todos los aspectos de su juego. Casi promedió un doble-triple en las eliminatorias, con 24.8 puntos, 13 rebotes y 8.9 asistencias por partido, con un 51.5 % de tiros. Después del partido, Jokić trató de llevarse la responsabilidad de la derrota de los Nuggets en el séptimo partido.

"Me consideran un líder", comentó. "Me consideran el mejor jugador y sí, no logré encestar ese tiro libre al final. Fallé un tiro libre en el partido contra Portland que nos hubiera llevado a cuatro minutos de tiempo adicional y me siento responsable, porque fallé varios tiros. Se supone que debería haber encestado algunos de esos".

Aunque Jokić no es el motivo por el cual los Nuggets perdieron, fue una muestra de su crecimiento como líder. No esquiva la responsabilidad de ser un jugador de la franquicia, la acepta. Esto es, probablemente, lo que los Nuggets imaginaron cuando firmaron su extensión de contrato por varios años el verano pasado.

"Tengo a Nikola Jokić aquí, haciéndose responsable de la derrota. No es su culpa, es un esfuerzo grupal", comentó Malone. "Creo que el efecto acumulativo de haber jugado 14 partidos en las eliminatorias y todo lo que le pedimos que hiciera, finalmente, tuvo un impacto en él esta noche. Realmente, este grupo jugó para cada uno, no solo son cada uno".

Murray fue otro jugador que mostró una mejora significativa durante las eliminatorias. Aunque tuvo dificultades en el séptimo partido, el jugador de 22 años jugó codo a codo con la superestrella de Portland, Damian Lillard. Murray promedió 24.7 puntos, 6.0 rebotes y 5.3 asistencias en las semifinales de la Conferencia Oeste, una mejora impresionante en comparación con sus promedios de la temporada: 18.2 puntos, 4.8 asistencias y 4.2 rebotes. El armador canadiense ha mostrado mejoras en cada temporada y hoy entra al verano con expectativas altas, luego de mostrar su potencial en la postemporada.

"Jamal [Murray] será una parte fundamental del futuro [de los Nuggets]", comentó Malone. "Entrar al receso, teniendo el juego que él tenía, anotando 4 tiros de 18 desde el campo, será una herramienta motivacional importante para él".

Los Nuggets entraron a la temporada 2018-19 con pocas esperanzas de llegar a las eliminatorias. Terminaron su serie de 14 partidos mostrando que pueden ser uno de los contendientes permanentes de la liga. Sin duda, la liga se está dando cuenta.

"Los Denver Nuggets tuvieron una temporada excepcional, nadie los vio venir", comentó Terry Stotts, entrenador de los Trail Blazers, después del partido. "Con lo que hicieron en la temporada regular, ganar partidos reñidos y ganar la división, [Nikola] Jokić es un jugador asombroso, tienen un equipo joven y tendrán mucho éxito en el futuro".