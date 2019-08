Los Denver Nuggets extienden el contrato de Jamal Murray

El miércoles, el presidente de operaciones de básquetbol de los Denver Nuggets, Tim Connelly, anunció que extendieron por cinco años el contrato del escolta Jamal Murray.

Murray, de 22 años, tuvo la mejor temporada de su joven carrera el 2018-2019, lo que ayudó a Denver a ganar 54 partidos y clasificar como segundo a las eliminatorias de la Conferencia Oeste. En 75 partidos (74 como titular), promedió las mejores estadísticas de su carrera en puntos (18.2), asistencias (4.8) y rebotes (4.2), además de una efectividad de un 43.7 % en tiros de campo, un 36.7 % detrás de la línea de tres puntos y un 84.8 % desde la línea de tiros libres. Tuvo el mejor registro de su carrera cuando anotó 48 puntos contra los Boston Celtics el 5 de noviembre. Además, el 29 de diciembre en Phoenix, se convirtió en el primer jugador de los Nuggets en registrar más de 46 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias en un partido de visita. Murray también se convirtió en el cuarto jugador de los Nuggets en la historia de la franquicia en conseguir 3500 puntos durante sus primeras tres temporadas (después de VanDeWeghe, Thompson y Anthony).

"Es un gran día para que nuestra franquicia anuncie oficialmente esta extensión de contrato con Jamal", comentó el presidente y gobernador, Josh Kroenke. "Mi padre y yo sabemos la clase de persona que es Jamal dentro y fuera de la cancha; así que no dudamos un instante en hacerlo lo antes posible. Es un jugador extremadamente talentoso y esperamos ver cómo continúa creciendo como uno de los pilares de este equipo por muchos años más".

"La familia Kroenke ha demostrado un enorme compromiso con la continuidad y la estabilidad, y este es solo otro ejemplo de confianza en lo que todos estamos construyendo juntos como organización", declaró el presidente de operaciones de básquetbol, Tim Connelly. "Estábamos muy emocionados cuando logramos seleccionar a Jamal el 2016, porque desde ese entonces creemos que es un jugador extraordinario y una parte clave de lo que queremos lograr aquí en Denver. Jamal demostró de lo que es capaz en sus primeras tres temporadas en la NBA, especialmente en las eliminatorias del año pasado, y su futuro es extremadamente brillante".

El oriundo de Kitchener, Ontario participó en su primera postemporada el 2019 y ayudó a los Nuggets a llegar a la segunda ronda de las eliminatorias por primera vez en 10 años. Murray llevó su juego al siguiente nivel, con un promedio de 21.3 puntos, 4.7 asistencias y 4.4 rebotes, además de una efectividad de un 42.5 % de tiros de campo y un 90.3 % desde la línea de tiros libres en 36.3 minutos por partido. En ocho partidos anotó 20 o más puntos, incluidos 34 puntos en partidos seguidos en la segunda ronda contra Portland. Murray se convirtió en apenas el octavo jugador en la historia de la NBA en anotar más de 290 puntos y más de 20 puntos tras lanzamientos de tres puntos en su primera aparición en la postemporada. Además, es apenas el quinto jugador desde el 2008 en promediar más de 21 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias en su primera participación en eliminatorias.

"En primer lugar, me gustaría felicitar a Jamal, estoy demasiado feliz por él y su familia", comentó el entrenador Michael Malone. "Es un joven especial. He tenido la suerte de ser su entrenador desde que era un novato y espero que sigamos muchos años más juntos. Jamal ha dedicado el tiempo para trabajar duro desde el primer día y no tengo dudas de que continuará haciéndolo con la intensa determinación de convertirse en el mejor jugador de básquetbol que pueda, además de ayudar a llevar a los Nuggets a nuestra meta final, un campeonato de la NBA".

Murray fue seleccionado por los Nuggets como la selección general n.º 7 en el draft de la NBA del 2016 desde la Universidad de Kentucky. En tres temporadas en Denver, ha jugado 238 partidos (164 como titular), promediando 14.8 puntos, 3.5 rebotes y 3.4 asistencias, además de contar con un porcentaje de efectividad de un 36.2 % en tiros de larga distancia en 28.5 minutos por partido. Ha aumentado su porcentaje de anotaciones, rebotes y asistencias en cada temporada de su carrera. Además, los Nuggets tienen un registro de 42-22 (0.656) cuando Murray anota al menos 20 puntos durante su carrera.

"Quiero agradecer a Dios por mostrarme a mí y a mi familia lo bueno y lo malo de la vida", dijo Jamal Murray. "También quiero agradecer a la organización de los Nuggets por creer en un muchacho de una pequeña ciudad poco conocida de Canadá y, finalmente, a los fanáticos de los Nuggets, no puedo esperar por disparar más flechas por todos ustedes".