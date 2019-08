Los Denver Nuggets de Monte Morris: El cielo es el límite para este equipo

Frente a un grupo de periodistas en Manila, Filipinas, Monte Morris pudo apreciar de primera mano el crecimiento de los Denver Nuggets y de su propio perfil gracias a los éxitos de la última temporada.

El escolta de reserva de los Nuggets está en la capital de Filipinas para promocionar el torneo local tres contra tres de la NBA "NBA 3X PHILIPPINES", el cual se celebrará entre el 3 y el 4 de agosto. Morris reflexionó acerca de la temporada de 54 victorias de los Nuggets y cree que hay mucho en lo que trabajar a medida que se acerca la temporada 2019-20.

"Creo que el cielo es el límite", dijo Morris a los periodistas. "Creo que [si] juntamos todo y tenemos el mismo enfoque que el año pasado [podemos mejorar]. Con el solo hecho de saber que tuvimos tanto éxito [en la temporada regular del año pasado] y saber cómo fueron esas eliminatorias, sabemos lo que tenemos que hacer para llevar nuestro juego a otro nivel".

También agregó que: "No hay excusas, tenemos que ganar y nosotros controlamos nuestro destino. A pesar de que hay varios equipos conformándose y mejorando mucho, siento que el equipo puede mantenerse en los primeros lugares de las clasificaciones sin importar qué ocurra porque ya tenemos a todos los jugadores y hemos integrado piezas adicionales".

Gran parte del éxito de los Nuggets en esta campaña estará determinado por el desarrollo y la mejora continuos del desempeño del joven núcleo del equipo. Morris ha dedicado esta temporada de cierre a mejorar después de una impresionante segunda temporada en la NBA, en la cual se convirtió en el facilitador clave de los Nuggets para su banca. El joven de 24 años ya declaró antes que deseaba mejorar su condición física; sin embargo, en Manila, también señaló los aspectos técnicos en los que se está enfocando. Morris reveló que estuvo entrenando con Chris Paul, nueve veces All-Star de la NBA, durante la temporada de cierre.

"He estado trabajando en salir de los bloqueos, en términos de girar mi cuerpo y lanzar hacia atrás", dijo Morris. "[También] me centré en lanzar con más profundidad, como desde la línea de cuatro puntos. Estoy tratando de agregar eso a mi juego y mantener a punto mi desempeño como centro… He aprendido mucho [en el campamento de Paul]".

A solo un mes de la Copa Mundial de la FIBA, las miradas están enfocadas en Nikola Jokić [Serbia], Jamal Murray [Canadá] y Mason Plumlee [EE. UU.], ya que los equipos nacionales de estos los tres jugadores los han llamado. Si bien Murray no ha confirmado si jugará en el torneo y Plumlee compite por un lugar en el plantel del equipo estadounidense en el campamento de entrenamiento, Morris está feliz de que los tres jugadores tengan la oportunidad de exhibir su juego a nivel global.

"Ellos tienen la oportunidad de representar a sus países y creo que van a destacar en los partidos", afirmó Morris. "Van a hacer lo que tienen que hacer y demostrarán que pueden jugar al otro lado del mundo".