Los Denver Nuggets contratan al novato Michael Porter Jr.

DENVER, 3 de julio del 2018 – El novato F Michael Porter Jr. firmó un contrato de varios años con los Denver Nuggets, anunció hoy el presidente de operaciones de básquetbol, Tim Connelly.

Porter Jr. (2.11 metros y 98 kilos) fue seleccionado por los Nuggets como la elección número 14 en el draft de la NBA del 2018 desde la Universidad de Misuri. Comenzó su carrera universitaria como alumno de último año de la escuela secundaria Nathan Hale High School en Seattle, Washington. Porter Jr. promedió 36.2 puntos y 13.6 rebotes por juego como alumno de último año mientras guio a Nathan Hale a un récord perfecto de 29 victorias consecutivas en ruta al campeonato estatal Washington Class 3A, el primer título estatal para la escuela.

Este joven nacido en Indianápolis, fue nombrado el jugador más valioso del McDonald's High School All-American Game, además de ganar los premios "National Player of the Year" tanto de Naismith como de Gatorade. Con esto, se une a Dwight Howard (2004), LeBron James (2003), Chris Webber (1991) y Alonzo Mourning (1988) como los únicos jugadores en lograr la hazaña. Porter Jr. fue nombrado "All-American" de la pretemporada 2017-18 de forma unánime, "ESPN National Freshman of the Year" de la pretemporada 2017-18 y "SEC Co-Player of the Year" de la pretemporada 2017-18.