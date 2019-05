Los Denver Nuggets buscan aprovechar el éxito y la experiencia inicial de la postemporada

Los Denver Nuggets acaban de disfrutar de su temporada más exitosa en una década cuando lograron llegar al séptimo partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. Para un equipo que ha priorizado el desarrollo de los resultados de una manera lenta, pero segura, y principalmente a través del draft, tener una temporada tan exitosa es una buena señal para el joven núcleo del equipo.

Nikola Jokić, Jamal Murray y Gary Harris tienen menos de 25 años, mientras que otros jugadores importantes de la rotación, como Monte Morris y Malik Beasley, tienen 22 años. Además, Denver tendrá a Michael Porter Jr. y a Jarred Vanderbilt compitiendo por unos minutos en la rotación la próxima temporada, y ambos jugadores tienen solo 20 años.

“El próximo año va a ser aún mejor”, dijo Paul Millsap, alero de los Nuggets. “Este año fue un despertar y una fiesta de bienvenida para muchos chicos, así que seguramente el próximo año será mejor”.

El equipo actual de los Nuggets se estableció principalmente a través del draft. El núcleo de Jokić, Murray y Harris fue reclutado por Denver o adquirido en la noche del draft. Los Nuggets también reclutaron a algunos jugadores suplentes, como Morris y Beasley. Al pasar los años, Denver adquirió varios jugadores clave a través de traspasos y fichajes libres de agentes, lo que permitió que los Nuggets conformaran el equipo actual que ganó 54 partidos la temporada pasada.

Estos traspasos y fichajes formaron parte del proceso de la directiva de los Nuggets. “Hemos estado planificando de forma metódica, sin saltarnos ningún paso”, afirmó Josh Kroenke, vicepresidente de Kroenke Sports & Entertainment. “Estar en esta posición era uno de nuestros objetivos”.

Kroenke prosiguió: “Siento que estamos en una posición sólida, incluso si no realizamos ningún movimiento relevante. Creo que veremos a algún jugador de primer nivel sin agente o a alguien que quiera cambiar de equipo que comenzará a ponerle atención a los Nuggets. Tenemos historias convincentes que contarle a cualquier persona que desee perseguir un título en los próximos cinco o seis años. Esto es realmente emocionante, porque creo que no habíamos estado en esa posición”.

A medida que los Nuggets se preparan para alcanzar el éxito en la campaña 2018-19, el crecimiento interno seguirá siendo el principal objetivo. Con 11 jugadores contratados para la próxima temporada, Denver volverá a tener la mayoría, sino la totalidad, de su rotación de la temporada pasada, y esa continuidad debería ayudar al crecimiento del equipo.

“Soy muy optimista”, comentó Porter Jr. “Esta franquicia ha sido realmente buena por muchos años, por lo que es genial ver cómo crecen los jóvenes y espero poder crecer con ellos”.

Como resultado de los talentos jóvenes del plantel, hay muy pocas posiciones en la rotación que deben llenarse con recursos externos.

“La respuesta sencilla siempre es, usemos al jugador x”, comentó el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. “A veces el desafío es transformar uno de nuestros jugadores en ese jugador, y tenemos un sinfín de ejemplos de esto, lo que creo que es un testimonio de la cultura que tenemos, una cultura de trabajo”.

Es probable que movamos algunas piezas durante la temporada de cierre, como suele pasar, pero lo que está claro es que los Nuggets están unificados a medida que se esfuerzan por dar el siguiente paso como competidor de campeonato. Los Nuggets, desde los propietarios hasta el equipo técnico, comprenden que la paciencia y su visión constante los han llevado a este punto.

“Creo que la continuidad es lo principal para nosotros”, dijo el presidente de operaciones de básquetbol, Tim Connelly. “Los propietarios han tenido mucha paciencia con todos nosotros. Sin esa paciencia, no habríamos podido tener este lento trayecto hasta donde estamos ahora. Si nos hubiéramos saltado pasos, no habríamos podido establecernos para lo que espero que sea un período de éxitos prolongado y un equipo realmente especial”.

Si bien Denver ha tenido más éxitos durante la temporada 2018-19 que en cualquier campaña desde 2008-09, no existe una sensación de autosuficiencia en el equipo. Para muchos, la temporada pasada fue solo el primer paso de un largo proceso.

“Respondimos muchas preguntas que la gente tenía sobre el equipo, pero reforzamos la confianza que tenemos entre nosotros”, comentó Malone. “Nuestro trabajo no ha terminado. Tenemos mucho trabajo por hacer y comenzaremos esta temporada de cierre que viene del próximo año. No estamos satisfechos, y esa es la mejor parte de todo. Ningún jugador, entrenador, miembro de la directiva o de la propiedad está satisfecho con el año. Estamos entusiasmados, contentos, pero no satisfechos”.