Jarred Vanderbilt y Thomas Welsh entusiasmados por continuar su desarrollo en la Liga de verano

A pesar de que en julio toda la atención estará puesta en Michael Porter Jr. durante la Liga de verano 2019, otros dos miembros de los Nuggets, de la generación del draft 2018, estarán trabajando para mejorar su desempeño durante el verano en Las Vegas.

Tanto Jarred Vanderbilt (41.º selección en el draft del 2018) como Thomas Welsh (58.º selección) tuvieron pocos minutos en la NBA durante la campaña 2018-19. Sin embargo, ambos jugadores utilizaron todos sus recursos y oportunidades disponibles para mejorar varios aspectos de su estilo de juego. Después de una sesión de entrenamiento matutino el martes en el Pepsi Center, Vanderbilt y Welsh hablaron con Chris Dempsey, de Altitude Sports.

Tras su incorporación el verano pasado, Vanderbilt estuvo recuperándose de varias lesiones de tobillo y pie. De todas formas, el alero de 20 años pudo jugar en 17 partidos de la NBA y cuatro encuentros de la G-League, en los que promedió 7.3 puntos, 7.8 rebotes y 1.3 robos por partido con los Delaware Blue Coats.

Conocido por ser un tenaz recuperador y defensor desde antes del draft del 2018, Vanderbilt mostró ambas cualidades durante su temporada como novato, especialmente en la NBA. Vanderbilt tuvo un promedio de 12 rebotes cada 36 minutos en el poco tiempo que jugó.

Sin embargo, el exjugador de los Kentucky Wildcats no tiene interés en limitar su impacto en el juego, por lo que sigue preparándose para la Liga de verano.

"Versatilidad en el juego", fue la respuesta de Vanderbilt cuando le preguntaron qué aspecto de su juego no logró destacar durante la temporada pasada. "Ser capaz de avanzar con el balón por la cancha, iniciar jugadas ofensivas y servir de descarga como alero-armador cuando sea necesario. Realmente, no logré mostrar eso, pero creo que tengo la habilidad necesaria para hacerlo y creo que la Liga de verano será una excelente oportunidad para demostrarlo".

Desde luego, Vanderbilt entiende la importancia de las contribuciones acertadas en el plan de juego del equipo y seguirá aportando sus mejores habilidades, mientras mejora su comprensión del juego.

"Hoy por hoy, mis puntos fuertes son las recuperaciones, mi energía y la versatilidad defensiva", comentó Vanderbilt después de su entrenamiento. "Creo que tengo que mejorar en cuanto a mi participación en los esquemas defensivos y procurar que mi posicionamiento sea acertado y oportuno. En materia ofensiva, tengo que trabajar en mis decisiones sobre el posicionamiento y en leer mejor el juego".

Welsh quiere agregar más aspectos positivos a su juego ofensivo.

Thomas Welsh, compañero de equipo de Vanderbilt, aprovechó la oportunidad que recibió en forma de un contrato bidireccional para mostrar su gran capacidad de encestar lanzamientos y dar pases en la cancha.

Welsh entró a la NBA después de cuatro temporadas en la UCLA, donde se consolidó por primera vez como titular para los Bruins. Durante su última temporada, Welsh mejoró su juego detrás de la línea de tres puntos y trabajó para convertirse en un verdadero pívot lanzador, debido a que en la NBA, la importancia de los tiros de tres puntos era una constante. El jugador de más de 2 metros de altura pasó la mayor parte de la temporada 2018-19 en la G-League, en la cual participó en 20 partidos. El gigante de 23 años promedió 10.4 puntos y 8.2 rebotes por partido con los Iowa Wolves. La efectividad de Welsh fue muy alta en esos partidos, con el 51.6 % de sus lanzamientos de campo y el 48.4 % de sus lanzamientos de tres puntos.

Welsh conoce su estilo de juego a la perfección además de los aspectos que puede mejorar mediante trabajo, especialmente mientras sigue adaptándose al estilo de juego de los Nuggets. "En la universidad, lo más destacado de mi estilo de juego eran mis lanzamientos, fueran de media distancia o de tres puntos, además de mi resolución en enfrentamientos bajo el tablero, aspectos que todavía estoy intentando mejorar", dijo Welsh. "Del modo en que se conforma nuestra ofensiva y la forma en que se está desarrollando la liga, los jugadores altos, como yo, tenemos que ser capaces de asistir desde el área de tiros libres, dar pases y leer el juego".

Welsh agradeció las oportunidades que recibió en la G-League, pero sigue enfocado en mejorar todos los aspectos de su juego. "En general, mi intención sigue siendo mejorar en todo", comentó Welsh. "Todavía no soy el jugador que quiero llegar a ser, y creo que tengo bastante potencial. Sé que trabajaré lo más duro posible para alcanzar mi mejor versión. Estoy listo para hacer todo lo que sea necesario".

Welsh tiene un estilo de juego único que debería seguir funcionando bien en su carrera en la NBA. Con sus 2.13 metros, Welsh aporta altura en la zona de tiros libres y aun así es lo suficientemente ágil y efectivo para defender detrás de la línea de tres puntos.

Ahora, los dos exseleccionados de la segunda ronda están enfocados en utilizar la Liga de verano para mostrar sus fortalezas y mejorar aspectos clave de su juego. Junto con Porter Jr., Welsh y Vanderbilt encabezan un equipo de los Nuggets de la Liga de verano que está preparado para triunfar en Las Vegas.

"Estoy entusiasmado (por la Liga de verano). Tendremos la oportunidad de causar estragos", comentó Welsh. "Hemos forjado una buena relación juntos durante la temporada y en estas primeras semanas de preparación para la Liga de verano. Tenemos una excelente química, así que estoy muy entusiasmado".

Después de perderse la Liga de verano el año pasado, Vanderbilt no solo está emocionado por recuperar el ritmo, sino que por evaluar su juego y su desarrollo. "Estoy muy ansioso por la Liga de verano. En primer lugar, no pude participar el año pasado, así que es una oportunidad para jugar partidos competitivos y tener un rol más importante mientras me preparo para la temporada. Será un antes y un después para mí. Según cómo juegue, puedo ver en lo que soy bueno y en lo que necesito trabajar. Será una buena prueba para nosotros".

La Liga de verano del 2019 comienza el 5 de julio en Las Vegas, con los 30 equipos de la NBA participando en el evento.

Para ver las entrevistas completas con ambos jugadores, manténgase atento a Altitude Sports a finales de mes.