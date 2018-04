El presidente de operaciones de básquetbol de los Nuggets, Tim Connelly, se muestra optimista en el futuro del equipo

Cuando el presidente de operaciones de básquetbol de los Nuggets, Tim Connelly, se reunió con los medios de comunicación el viernes por la mañana para la conferencia de prensa de final de temporada, había visto tantas veces el último juego de la temporada que el equipo perdió en Minnesota, que casi pudo describir en orden todas las posesiones del juego.

Fue la manera de iniciar el proceso de avance hacia lo que promete ser una temporada de cierre muy ocupada.

No obstante, mientras se prepara para la temporada de cierre, el punto de partida de la organización con respecto a la realización de ajustes en el plantel de verano alcanzó la etapa más avanzada en años.

"Desde que estoy aquí, es la primera vez que me siento tan seguro de nuestro grupo principal", comentó Connelly. "Creo que estamos armando un equipo que puede alcanzar un alto nivel sostenible de éxito".

Esto es posible gracias a la próspera estrella Nikola Jokić en la posición de centro; a Gary Harris, uno de los mejores escoltas de la NBA y al joven armador Jamal Murray, que mejora rápidamente.

"Ciertamente, cuando observas desde fuera de la cancha, debes encargarte de algunas necesidades", comentó Connelly. "Creo que tomaremos algunas decisiones financieras muy interesantes durante esta temporada de cierre. Pero ahora que me encuentro frente a ustedes (los medios de comunicación), puedo decir con absoluta confianza que contamos con un equipo que puede ser realmente bueno por mucho tiempo. Todos quieren estar aquí y hacer las cosas bien".

Esta temporada, los Nuggets lograron su mejor desempeño para alcanzar las eliminatorias en cinco años, con un registro final de 46-36 en la frenética Conferencia Oeste, a solo un partido de quedar dentro de las primeras ocho posiciones. El equipo mejoró en seis juegos más en comparación con el registro de la temporada 2016-2017. En parte, esto fue gracias a que los Nuggets volvieron a tener un excelente desempeño en el Pepsi Center. Obtuvieron un registro de 31-10 como locales, que fue la cuarta mejor puntuación de local de la NBA.

"Me pareció que fue fantástico (sobre el entrenador Michael Malone)", comentó Connelly. "Hace dos años éramos un equipo de 30 victorias. Dos años después, somos un equipo de 46 victorias. Durante las últimas semanas de la temporada pensé que (Malone) hizo un trabajo brillante tratando de usar el plantel de manera creativa y teniendo una perspectiva amplia. No me bastan las palabras para describir lo orgulloso que estoy de él y de su personal. Después de un difícil comienzo de la travesía, afrontamos dificultades que parecían insuperables. Tuvimos muchas oportunidades para rendirnos, pero hicimos lo contrario. Por ello, considero que el personal de entrenamiento merece un reconocimiento por su estupendo trabajo".

Ahora, el objetivo es encontrar la manera de llevar a los Nuggets de un papel secundario en las eliminatorias a ser los protagonistas. Parte de esto depende de asegurar el elemento principal del núcleo del equipo, Jokić, con un contrato a largo plazo. Connelly dijo que esperaba cerrar el trato lo más pronto posible.

"Sabemos que se trata de una decisión importante", comentó Connelly. "Nikola estará en el equipo por mucho tiempo. Cuanto antes (podamos cerrar el acuerdo), mejor. Es un chico cuyo rápido desarrollo es sorprendente. Y es una persona que estimamos y que quiere a Denver. Por lo tanto, cuanto antes firme el contrato a largo plazo, mejor".

La otra parte de salir adelante y lograr que el equipo regrese a la postemporada por primera vez desde el 2013 dependerá de la mejora constante en aspectos como obtener victorias de visitante y crear una defensa consistente.

"Al inicio de la temporada (en la conferencia de prensa), estaba seguro de que bastarían 46 victorias para garantizar una buena posición en las eliminatorias", comentó Connelly. "Ciertamente, me decepciona que no lo lográramos. Sin embargo, al reflexionar acerca de la temporada y del gran crecimiento que demostramos, me siento realmente orgulloso del equipo".

Christopher Dempsey: christopher.dempsey@altitude.tv y @chrisadempsey en Twitter